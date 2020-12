D-Link Powerline 1Gbit in offerta a 49.99€

D-Link mette in sconto su Amazon le sue powerline DPH-P601AV. Si tratta di una versione di fascia medio alta, con supporto a connessioni in fibra fino a 1Gbit, in offerta a 49,99€. Il prezzo di listino di 69,90€ subisce una sostanziale riduzione del quasi 30%, per un risparmio complessivo di circa 20€.

Le powerline sono un dispositivo molto valido per ottimizzare le prestazioni di una rete domestica. Il sistema è composto da un apparato che va collegato al router e un secondo che si collega alla presa di corrente e al PC. I due apparati comunicano tra loro sfruttando l’impianto elettrico per il trasferimento dai dati dal router al PC e viceversa. Si propone come una soluzione ibrida tra il collegamento con cavo LAN e il classico WiFi.

Un paio di powerline possono rivelarsi particolarmente utili quando in casa o in ufficio la distanza tra il router e il dispositivo da collegare è eccessiva. Il WiFi potrebbe risultare instabile o lento, mentre il collegamento ethernet potrebbe richiedere la foratura di uno o più pareti per il passaggio del cavo LAN. Con un sistema di powerline è possibile ovviare al problema, si garantiscono prestazioni simili alla connessione tramite LAN, ma non si è costretti ad improvvisarsi elettricisti o muratori per tirare un cavo che parta dal router e raggiunga la postazione di lavoro.

D-Link DPH-P601AV

Queste P601AV sono un modello di fascia medio alta e supportano le reti in fibra FTTH fino a 1000Mbit/s. La latenza del segnale è determinata anche dalla qualità dell’impianto elettrico, ma nella maggior parte dei casi si ha a disposizione la quasi totalità della banda. L’installazione è semplicissima, si tratta di dispositivi Plug & Play, basta collegare i due apparati alla presa di corrente e inserire un normale cavo LAN ethernet all’interno dell’apposito ingresso.

Le powerline di D-Link vanno oggi in sconto su Amazon al prezzo di 49,99€. Chi cerca un prodotto valido per cablare la propria abitazione o ufficio, potrebbe approfittare dell’offerta e accaparrarsi un paio tra le migliori powerline sul mercato.