Casio CA-53WF: l'orologio è in sconto del 40%

Con il suo stile vintage (e un po’ nerd) non passerà di certo inosservato: Casio CA-53WF è un orologio digitale caratterizzato da un design informale e con scocca impermeabile. In questo momento è proposto da Amazon con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. L’articolo è venduto e spedito direttamente dall’e-commerce.

La super offerta Amazon sull’orologio Casio CA-53WF

Molto robusto, con cassa e cinturino in resina, è proposto nella particolare colorazione rossa. Il quadrante è ricoperto da un vetro acrilico che ne garantisce la protezione. Molto elevata la durata della batteria: fino a cinque anni. Tra le funzioni sono da segnalare la calcolatrice a otto cifre con pulsanti numerici dedicati, il supporto a un secondo fuso orario, l’indicazione della data con anno, mese e giorno (anche della settimana), il cronometro e la sveglia con segnale acustico. Le dimensioni sono 43,2×34,4×8,2 millimetri, il peso si attesta a 25 grammi. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare la versione rossa dell’orologio Casio CA-53WF al prezzo finale di soli 23,99 euro invece di 39,90 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in non più di un paio di giorni per gli abbonati Prime.

