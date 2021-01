L’orologio digitale per eccellenza: oggi CASIO F-91W è in offerta con il 65% di sconto sul prezzo di listino. Commercializzato nel 1989 (alcune fonti sostengono con forza due anni più tardi) nel tempo è divenuto un classico. La cassa e il cinturino sono in resina, la durata della batteria arriva a sette anni.

CASIO F-91W a -65% su eBay con spedizione gratuita

Include diverse funzioni: dalla sveglia al segnale orario, dal cronometro con tempo netto e parziale al calendario. Tutto può essere controllato attraverso i tre pulsanti posizionati ai lati uno dei quali illumina il display rendendolo leggibile di notte e in ambienti bui. Il quadrante misura 38,2×35,2×8,5 millimetri, il peso si attesta a 21 grammi. È resistente all’acqua come certifica la scritta in evidenza.

Tutto questo al prezzo di soli 9,99 euro, un affare a cui è difficile resistere. Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato direttamente a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita. L’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 115.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.