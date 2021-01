Docking station per laptop: offerta lampo su Amazon!

Volete trasformare il vostro PC portatile in un PC da scrivania? Avete ovviamente bisogno di un’ottima docking station, ma spesso queste sono tutt’altro che economiche e non sempre il gioco vale la candela. Quest’oggi, però, vi parliamo di un’ottima docking station acquistabile ad un prezzo incredibile grazie ad un’offerta lampo presente su Amazon: 63,15 euro invece dei consueti 86,99 euro.

Docking station WavLink ad un prezzo eccezionale su Amazon

L’oggetto dell’offerta è il WavLink della Winstars dotato di porta Super Speed USB 3.0 IN per un collegamento rapido di ultrabook o notebook con ulteriori monitor esterni (DVI o HDMI). Il dispositivo offre inoltre quattro porte USB 2.0, due porte USB 3.0, una porta Gigabit Ethernet, una porta HDMI, una porta DVI e due porte di ingresso e uscita audio jack 3,5 per microfono e cuffie.

Questa docking station è interamente compatibile con tutti con tutti i computer basati sul sistema operativo Windows e limitatamente compatibile con i dispositivi basati su MacOS. Il dispositivo permette di avere una risoluzione fino a 2048 x 1152 pixel a 50Hz tramite in connettore HDMI e fino a 1920 x 1080 pixel a 60 Hz con il connettore DVI. Attraverso il comodo convertitore DVI/VGA presente nella confezione la risoluzione massima scende a 1280 x 1024 pixel.

Semplice da installare e da utilizzare e facilmente inseribile in qualsiasi contesto domestico o lavorativo grazie alle dimensioni contenute di 34.54 x 15.24 x 6.1 cm, peso di 680 grammi e al design elegante e minimale, questa docking station è il prodotto che stavate cercando. Approfittate dell’offerta a tempo Amazon per portarvelo a casa con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.