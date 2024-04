Cassa Bluetooth 50W con bassi EXTRA e 40h di autonomia (coupon)

La musica è a portata di mano con questa super Cassa Bluetooth che suona una meraviglia. Design compatto, potenza da vendere e autonomia eccezionale. Senza fili e senza bisogno di elettricità la usi dove e quando vuoi per non fare mai a meno dei tuoi pezzi preferiti.

Collegati al volo su Amazon dove non hai un solo sconto ma bensì due di cui approfittare. Spunta il coupon e portala a casa con soli 52€, cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth da sogno: una potenza inaudita in dimensioni compatte

Rimane piccola senza sacrificare né potenza né qualità. Se vuoi una cassa Bluetooth da portare sempre con te e diventare l’anima della festa, eccoti servito. Con questo prodotto di BOGASING hai tutto a portata di mano senza rinunciare a un singolo dettaglio.

Devi sapere che è dotata di Bluetooth 5.3 per collegare i tuoi prodotti con una mossa ma se vuoi ancora più libertà usa anche le entrate USB, AUX e TF per non rinunciare allo streaming offline.

Audio potente a 50W con bassi profondi e toni alti melodiosi che rendono la riproduzione non solo di elevata qualità ma anche priva di distorsioni per goderti musica e contenuti così come sono stati pensati. Ovviamente ci sono anche i tasti fisici per poter gestire la riproduzione con un tocco.

Altra caratteristica saliente è la batteria che ti regala 40 ore di utilizzo con una sola carica. Infine, per dirti tutto quello che devi sapere, lo speaker è impermeabile.

Collegati al volo su Amazon dove ti aspettano due sconti e acquista immediatamente la tua meravigliosa cassa Bluetooth a soli 52€ con il coupon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.