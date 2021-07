Cassa Bluetooth a soli 15€: te la porti dove vuoi

La cassa Bluetooth di LEICKE è in promozione su Amazon a soli 14,99€. Ti basta attivare il coupon per riceverla a casa a prezzo fantastico e portartela ovunque vai.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Al mare, in spiaggia e al lago: la cassa Bluetooth ti segue

La cassa Bluetooth di LEICKE è piccola, semplice ma ti fa divertire come se fossi in discoteca. Grazie al suo gancio a moschettone la fissi sui pantaloni o sullo zaino e continui a ballare a ritmo di musica con poco.

Disponibile in colorazione nera, ha una forma rotonda che occupa zero spazio anche se la vuoi Infilare in borsa. In più è impermeabile IPX7 quindi non ti devi preoccupare se viene a contatto con l'acqua.

Si collega allo smartphone con il Bluetooth e dopodiché parte subito la festa. L'audio viene riprodotto a 360° per offrirti la qualità migliore che potessi richiedere.

Non vuoi scaricare il telefonino? Nessun problema, carica su una microSD tutte le canzoni che più ti piacciono e inseriscila all'interno del dispositivo. Così la musica verrà riprodotta in modo offline e non dovrai portarti dietro nessun powerbank.

Della batteria non ti devi preoccupare visto che vanta un'autonomia di 6 ore con solo una carica. Se puoi vuoi utilizzarla anche per altri scopi ben venga: ha sia un microfono integrato che supporta l'interazione con gli assistenti Siri (iOS) e Google (Android).

Acquista la cassa Bluetooth portatile su Amazon a soli 14,99€ in colorazione nera. Se la ordini oggi ti arriva a casa in appena due giorni se sei abbonato Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite anche se scegli quelle nei punti di ritiro.

Attiva il coupon e non lasciartela scappare, i pezzi disponibili sono pochissimi.