Cassa bluetooth, sconto del 40%: questa sì che è musica

Con l’arrivo del mese di agosto più o meno tutti hanno di fronte vacanze, gitarelle, weekend o serate con gli amici. Non raramente ci si trova a sparare Spotify a tutto volume sullo smartphone, violentando le note per la strettoia di un impianto audio non certo pensato per le grandi compagnie e storpiando le canzoni fino a farle diventare un gracchiare metallico ben poco piacevole. Eppure potrebbe bastare molto poco a cambiare completamente l’atmosfera: oggi bastano esattamente 35,99 euro grazie ad uno sconto del 40% di cui approfittare subito.

La soluzione è nella cassa bluetooth Ortizan X2, il cui prezzo cade da 59,99 a 35,99 euro e mette così a disposizione questo importante sconto per quanti sono pronti all’acquisto in extremis prima della partenza.

La cassa è piccola e impermeabile (IPX7), ha lunga autonomia e bassi tali da rendere il suono ben più profondo di quanto non possa fare uno smartphone qualsiasi. L’ingresso del suono avviene o tramite Bluetooth 5.1 o tramite Aux In, garantendo così la possibilità di usare qualsiasi fonte si ritenga utile: cambiare il tono di una serata diventa così semplice, così come allietare un pomeriggio in spiaggia o un mattino in campagna.

Un cordino con tonalità cromatica uguale alla griglia laterale consente di trasportare facilmente la cassa, rendendola ideale tanto da appoggio, quanto come suppellettile agganciata ad uno zaino: non resta che far partire la giusta playlist e le vacanze estive partiranno con il piede giusto.

