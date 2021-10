Cattura immagini e video del tuo schermo con Screenpresso, disponibile Free o Pro a 29,99€

Spesso mentre si lavora oppure durante le sessioni di gioco con il proprio PC, potrebbe essere necessario catturare schermate e video del nostro schermo. Ma se per gli screenshot esiste una funzionalità integrata in ogni sistema operativo, per quanto riguarda i video la questione è diversa: in questi casi è utile avvalersi di sofware esterni, come Screenpresso, un utilissimo programma dalle grandi potenzialità, con tante funzioni ma soprattutto semplice ed immediato. La versione base è scaricabile gratuitamente dal sito web ufficiale, ma per sfruttare al meglio Screenpresso occorre mettere mano al portafogli: la versione Pro, con licenza a vita, è in vendita al prezzo di 29,99 euro.

Screenpresso Free e Pro: le differenze

Non è difficile intuire cosa contraddistingue l'una dall'altra. La versione Free, nonostante sia gratuita, gode di molte meno funzionalità invece presenti nella versione a pagamento. Andando con ordine, scaricando il piano Free sarà possibile acquisire video HD del proprio schermo, ma ogni clip presenterà un watermark del software. Sarà possibile modificare anche le nostre immagini attraverso l'editor incluso, che sarà però limitato negli strumenti e nelle azioni.

La versione Pro di Screenpresso include, ovviamente, tutte le funzioni presenti nella Free ma senza limiti, in aggiunta ad un ampio ventaglio di possibilità. Le più interessanti sono la cattura di screenshot assistita per fotografare digitalmente tutto lo schermo, una sua parte oppure una schermata a scorrimento, la cattura di video in HD in formato MP4, un editor di immagini incluso dove poter modificare le nostre catture e la possibilità di acquisire immagini e video dallo schermo di un dispositivo Android connesso. Screenpresso permette anche di generare file PDF, Microsoft Word o HTLM delle nostre immagini.

Ogni file acquisito da Screenpresso viene archiviato in un “Workspace” da cui accedere rapidamente a tutti i nostri file, trascinarli in altri programmi e una toolbar da cui è possibile condividere catture e video. Questo ampio software infatti possiede uno strumento di condivisione built-in che supporta ben 13 servizi online: il Screenpresso Cloud, provider e-mail, Google Drive e Youtube. Microsoft OneDrive e OneNote, Dropbox. Twitter, Evernote, Imgur e FTP. Screenpresso è compatibile con i sistemi Windows a 64bit e possiede anche una pratica estensione Chrome. Per usufruire di tutte queste funzionalità è necessario acquistare la versione Pro del programma, al costo di 29,99 euro direttamente dal sito web ufficiale. Altrimenti è possibile scaricare la versione gratuita, che possiede però un numero limitato di funzioni.