Cavaliers vs Magic: su Now il grande Basket è di casa

Per gli appassionati di basket e per chi non vuole perdere nemmeno un minuto di adrenalina, la prossima sfida NBA tra i Cleveland Cavaliers e gli Orlando Magic promette scintille. Il quinto incontro della serie, in programma il 1° maggio alle 2:00 di notte ora italiana, si preannuncia come un evento imperdibile.

La serie è attualmente in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre che hanno ottenuto due vittorie a testa. Mentre Cleveland ha dominato i primi due match, Orlando ha risposto con prepotenza nelle successive due gare in Florida, grazie anche alla straordinaria performance di Franz Wagner. Gli analisti sportivi prevedono un quinto incontro intenso, con un Cleveland leggermente favorito.

Dove vedere la partita tra i Cleveland Cavaliers e gli Orlando Magic?

