Come vedere Palermo-Venezia in streaming (Serie B, playoff)

Palermo-Venezia è l’andata della prima semifinale dei playoff di Serie B. Si gioca questa sera, lunedì 20 maggio, alle ore 20:30. La puoi vedere in streaming su NOW dai tuoi dispositivi. La cornice è quella dello stadio Renzo Barbera nel capoluogo siciliano. Il ritorno è in programma per venerdì 24 maggio.

Probabili formazioni e streaming di Palermo-VeneziaRoma

Quasi certamente, le due squadre partiranno con lo stesso modulo, per giocarsi la candidatura al ritorno in Serie A. Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Mignani e Vanoli, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Palermo (3-5-2): Desplanches; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakitè, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Soleri, Brunori;

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio possono vedere la partita in streaming grazie alla diretta su NOW, con la telecronaca in italiano. La piattaforma è accessibile da smartphone, tablet, computer, televisori e lettori multimediali: scopri tutte le informazioni alla pagina dedicata.

I padroni di casa sono favoriti dal pronostico, anche e soprattutto per via del fattore campo e per il supporto dei loro tifosi. Le quote assegnate dai bookmaker sono comunque molto vicine e, considerando l’importanza del match, qualsiasi previsione va presa con le pinze: un singolo episodio potrebbe risultare decisivo.

Chi uscirà a testa alta dal confronto si giocherà la finale contro la vincente di Catanzaro-Cremonese (in scena domani, martedì 21 maggio, con ritorno sabato 25 maggio). Una di queste quattro squadre si unirà a Parma e Como, già promosse in Serie A.

Risparmia con l’attivazione del pass Sport di NOW, grazie all’offerta che lo propone da 14,99 euro al mese scegliendo la formula annuale. L’abbonamento include non solo il grande calcio (compresi gli Europei), ma anche tennis, tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e molto altro ancora.