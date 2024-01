Cavo Ethernet (Cat 8) da 3,98€: connettiti all'affare

Si parte dal prezzo di soli 3,98 euro: le offerte su Amazon di oggi permettono di acquistare un cavo Ethernet (Cat 8) con supporto alla frequenza fino a 2 GHz e alla velocità di 40 Gbps. È possibile scegliere tra lunghezze di 0,5 metri e 30 metri, passando da tutti gli step intermedi.

Gli sconti di Amazon sui cavi Ethernet (Cat 8)

È perfetto per gestire ogni connessione cablata in casa o in ufficio, collegando dispositivi come router, computer, console videoludiche, televisori, lettori multimediali, server, stampanti e molto altro ancora. Il marchio che li propone è Digoloan e l’articolo ha ricevuto oltre 2.000 recensioni positive da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto pari a 4,7/5 stelle. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Dotato di connettore RJ45 standard, può contare su una struttura flessibile e resistente alla piegatura, così da garantire un’adeguata durata nel tempo. All’esterno è presente una trama protettiva realizzata in nylon, all’interno, racchiusi in un foglio di alluminio per la schermatura, passano le anime in rame puro senza ossigeno. Considerando il prezzo di soli 3,98 euro, grazie allo sconto applicato oggi in automatico su Amazon, è un affare da cogliere al volo.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime e consegna a domicilio prevista già entro domani. Concentrando per un momento l’attenzione sulle prestazioni dei cavi Ethernet Cat 8, ci limitiamo a ricordare che la velocità nella trasmissione dei dati è fino a quattro volte superiore rispetto a quella della generazione precedente (Cat 7).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.