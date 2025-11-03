Cavo HDMI 2.1 certificato 8K: connessioni senza limiti ad appena 11€

Collega i tuoi dispositivi utilizzando un cavo che fa la differenza. Questo modello è eccellente, costa poco e soprattutto ti permette di sfruttare tutta la qualità e le tecnologie che vantano i tuoi dispositivi. Sto parlando del cavo HDMI 2.1 certificato 8K di UGREEN. Un vero portento soprattutto perché scalando di qualità, gli HZ supportati aumentano di gran lunga. Approfitta dello sconto del 25% su Amazon e fallo tuo a soli 11,24 euro anziché 14,99 euro.

Aver acquistato prodotti di ultima generazione è un bel traguardo. Fagli giustizia e connettili tra di loro utilizzando un dispositivo altrettanto eccellente. Il cavo HDMI 2.1 di UGREEN è ciò che ti occorre perché non limita in alcun modo le caratteristiche più salienti. Prima di vedere com’è composto dal punto di vista tecnico, ti faccio notare che ha una lunghezza di 2 metri così da rendere ogni collegamento comodo e pratico. I materiali impiegati per la sua realizzazione sono stati scelti con cura e, infatti, i connettori sono rinforzati su entrambe le estremità e la lunghezza è rivestita da un intreccio di nylon. Queste due caratteristiche permettono al filo di piegarsi e muoversi senza danneggiare al suo interno i vari fili.

Puoi utilizzarlo con qualunque prodotto tu abbia. Monitor, televisori, console gaming come PlayStation e Xbox così da ottenere il meglio. Nasce come un prodotto certificato 8K con supporto fino ai 60Hz. È anche retrocompatibile e utilizzabile in configurazione:

4K @240Hz;

4K @120Hz;

2K @144Hz;

1080p @240Hz.

Per quanto riguarda la velocità dei dati, con un trasferimento massimo di 48 Gbps ci sono ben poche limitazioni. Il cavo è in grado di supportare anche la frequenza di aggiornamento variabile, il trasferimento rapido di fotogrammi e la modalità automatica a bassa latenza così da essere una cima in situazioni tipiche del gaming.

Con soli 11,24 euro su Amazon compra il tuo cavo HDMI 2.1 8K di UGREEN.