 Cavo HDMI 2.1 certificato 8K: connessioni senza limiti ad appena 11€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cavo HDMI 2.1 certificato 8K: connessioni senza limiti ad appena 11€

Un cavo HDMI 2.1 con supporto all'8K per connessioni di alto livello e degne dei tuoi dispositivi.
Cavo HDMI 2.1 certificato 8K: connessioni senza limiti ad appena 11€
Tecnologia
Un cavo HDMI 2.1 con supporto all'8K per connessioni di alto livello e degne dei tuoi dispositivi.

Collega i tuoi dispositivi utilizzando un cavo che fa la differenza. Questo modello è eccellente, costa poco e soprattutto ti permette di sfruttare tutta la qualità e le tecnologie che vantano i tuoi dispositivi. Sto parlando del cavo HDMI 2.1 certificato 8K di UGREEN. Un vero portento soprattutto perché scalando di qualità, gli HZ supportati aumentano di gran lunga. Approfitta dello sconto del 25% su Amazon e fallo tuo a soli 11,24 euro anziché 14,99 euro.

Compralo su Amazon

Aver acquistato prodotti di ultima generazione è un bel traguardo. Fagli giustizia e connettili tra di loro utilizzando un dispositivo altrettanto eccellente.  Il cavo HDMI 2.1 di UGREEN è ciò che ti occorre perché non limita in alcun modo le caratteristiche più salienti.  Prima di vedere com’è composto dal punto di vista tecnico, ti faccio notare che ha una lunghezza di 2 metri così da rendere ogni collegamento comodo e pratico. I materiali impiegati per la sua realizzazione sono stati scelti con cura e, infatti, i connettori sono rinforzati su entrambe le estremità e la lunghezza è rivestita da un intreccio di nylon. Queste due caratteristiche permettono al filo di piegarsi e muoversi senza danneggiare al suo interno i vari fili.

UGREEN Cavo HDMI 2.1 8K Cavo HDMI certificato 8K 60Hz 4K 240Hz Ultra Alta Velocità 48Gbps Alluminio eARC HDCP Dynamic HDR Dolby Atmos Compatibile con HDTV Monitor PS5 PS4 Xbox PC, 2M

UGREEN Cavo HDMI 2.1 8K Cavo HDMI certificato 8K 60Hz 4K 240Hz Ultra Alta Velocità 48Gbps Alluminio eARC HDCP Dynamic HDR Dolby Atmos Compatibile con HDTV Monitor PS5 PS4 Xbox PC, 2M

11,2414,99€-25%
Vedi l’offerta

Puoi utilizzarlo con qualunque prodotto tu abbia. Monitor, televisori, console gaming come PlayStation e Xbox così da ottenere il meglio. Nasce come un prodotto certificato 8K con supporto fino ai 60Hz. È anche retrocompatibile e  utilizzabile in configurazione:

  • 4K @240Hz;
  • 4K @120Hz;
  • 2K @144Hz;
  • 1080p @240Hz. 

Per quanto riguarda la velocità dei dati, con un trasferimento massimo di 48 Gbps ci sono ben poche limitazioni. Il cavo è in grado di supportare anche la frequenza di aggiornamento variabile, il trasferimento rapido di fotogrammi e la modalità automatica a bassa latenza così da essere una cima in situazioni tipiche del gaming.

Con soli 11,24 euro su Amazon compra il tuo cavo HDMI 2.1 8K di UGREEN.

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Monitor gaming perfetto a meno di 260€, 27

Monitor gaming perfetto a meno di 260€, 27" 2K@180Hz e non solo
Google Fitbit Inspire 3 è un centro di benessere, 10gg di autonomia

Google Fitbit Inspire 3 è un centro di benessere, 10gg di autonomia
Flash Drive Samsung a 13€ con USB C, 64GB di spazio in più nella tasca

Flash Drive Samsung a 13€ con USB C, 64GB di spazio in più nella tasca
7 offerte Amazon tecnologiche: smartphone con sconti fino a 700€

7 offerte Amazon tecnologiche: smartphone con sconti fino a 700€
Monitor gaming perfetto a meno di 260€, 27

Monitor gaming perfetto a meno di 260€, 27" 2K@180Hz e non solo
Google Fitbit Inspire 3 è un centro di benessere, 10gg di autonomia

Google Fitbit Inspire 3 è un centro di benessere, 10gg di autonomia
Flash Drive Samsung a 13€ con USB C, 64GB di spazio in più nella tasca

Flash Drive Samsung a 13€ con USB C, 64GB di spazio in più nella tasca
7 offerte Amazon tecnologiche: smartphone con sconti fino a 700€

7 offerte Amazon tecnologiche: smartphone con sconti fino a 700€
Paola Carioti
Pubblicato il
3 nov 2025
Link copiato negli appunti