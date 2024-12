Cavo HDMI 8K a 3€: IMPERDIBILE (pochi pezzi su Amazon)

Ecco una segnalazione veloce per il cavo HDMI 2.1 con supporto alla risoluzione 8K, proposto a soli 3,86 euro su Amazon. Si tratta di un’offerta lampo che andrà presto sold out: i pezzi disponibili sono limitati e la spesa davvero irrisoria lo rende molto appetibile. La lunghezza è pari a 2 metri, così da poter coprire un po’ tutte le esigenze. Il marchio è SHULIANCABLE. Arriva alla velocità di 48 Gbps.

L’offerta lampo sul cavo HDMI 2.1 di SHULIANCABLE

Per il formato 8K si spinge fino a raggiungere il refresh rate di 60 Hz, mentre con il 4K si spinge fino a 120 Hz. È compatibile con tutti i dispositivi: dalle console next-gen come PS5 e Xbox Series X/S ai lettori multimediali, dai laptop ai computer desktop, senza dimenticare le soundbar. È realizzato con materiali di alta qualità, impiegando un design intrecciato in nylon e connettori placcati in oro 24K. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Al prezzo di oli 3,86 euro è un affare da cogliere al volo. Devi solo attivare il coupon per sbloccare lo sconto. Il voto medio ottenuto da oltre 2.900 recensioni sull’e-commerce è molto alto: 4,5/5. La disponibilità è immediata, dunque è pronto per l’invio a domicilio (o presso uno dei tanti locker per il ritiro distribuiti in Italia).

Se lo ordini subito, il cavo HDMI 2.1 di SHULIANCABLE, compatibile con la risoluzione 8K, arriverà a casa tua già entro domani. Inoltre, con l’abbonamento Prime hai diritto alla consegna gratuita. Come anticipato, si tratta di un’offerta lampo, che potrebbe andare sold out da un momento all’altro.