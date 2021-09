Cavo HDMI: supporta fino a 8K ed è ultra veloce

Se sei alla ricerca di un cavo HDMI sei nel posto giusto visto che quello di Ibra è in promozione su Amazon a soli 16,15€. Il ribasso non è di molto, ma è un'ottima occasione per acquistare un prodottino essenziale in casa e che potrebbe tornare sempre utile. Inoltre con le spedizioni veloci e gratuite lo ricevi a casa in pochissimo tempo per averlo subito a disposizione.

Cavo HDMI: questo di Ibra è fenomenale

Tra i migliori cavi HDMI in commercio questo di Ibra non può mancare all'appello. Con una lunghezza di 1,5 metri ti permette di collegare i tuoi dispositivi preferiti in men che non si dica e soprattutto senza sacrificare né velocità né risoluzione.

Infatti è portentoso perché supporta le trasmissioni fino a 8K quindi lo adatti alle tue esigenze senza problemi. Questa sua caratteristica è garantita dagli ottimi materiali con cui è stato progettato. Trovi dei connettori placcati in oro 24 K che permettono ti avere la migliore risoluzione disponibile.

Anche il filo in sé e per sé è degno di nota visto che è rivestito da un intreccio in nylon che non solo di garantisce sicurezza ma anche resistenza. Distruggerlo sarà veramente difficile!

Lo adatti ai tuoi lettori Blu Ray, Smart 3D e non solo, anche alle console gaming come PlayStation e Xbox.

Sei interessato? Allora attiva subito il coupon del 10% e portati a casa questo cavo HDMI. Su Amazon lo paghi appena 16,15€. Con le spedizioni Prime lo ricevi a casa in un solo giorno lavorativo se possiedi una sottoscrizione. Se invece sei cliente standard scegli le consegne nei punti di ritiro e non spenderai neanche un euro in più.