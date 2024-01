Cavo UGREEN USB C a USB C 60W: MEGA sconto del 36% su Amazon

Se stai cercando un cavo USB C a USB C di altissima qualità, il cavo UGREEN USB C a USB C 60W è l’opzione ideale per soddisfare le tue esigenze di ricarica e trasferimento dati. La buona notizia è che oggi puoi approfittare di uno sconto eccezionale del 36% su Amazon per acquistare due pezzi di questo fantastico prodotto. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 10,17 euro, anziché 15,99 euro.

Cavo UGREEN USB C a USB C 60W: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche principali di questo cavo UGREEN è la sua capacità di offrire una ricarica rapida con il protocollo PD 3.0. Con un potente massimo di 60W (20V/3A), questo cavo consente di caricare un iPhone 15 al 60% in soli 30 minuti, garantendo una ricarica veloce ed efficiente per i tuoi dispositivi.

La velocità di trasferimento dati è impressionante, raggiungendo fino a 480 Mbps. Puoi trasmettere 100 brani musicali in circa 5 secondi, rendendo il cavo perfetto per gestire trasferimenti veloci e senza intoppi. Tuttavia, è importante notare che questo cavo non supporta il trasferimento video.

La sicurezza è una priorità con il cavo UGREEN USB C a USB C. Dotato di una resistenza integrata da 56 KΩ e multiple protezioni contro sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito, puoi ricaricare i tuoi dispositivi con la tranquillità di una connessione sicura.

La resistenza e la stabilità sono garantite grazie allo schermatura multistrato interno. Il cavo evita efficacemente interferenze del segnale esterno, garantendo una trasmissione del segnale stabile e veloce. Il rivestimento in nylon rende il cavo resistente e durevole, evitando rotture vicino ai connettori e nodi fastidiosi, estendendo significativamente la sua vita utile.

Il cavo UGREEN USB C a USB C 60W offre una ricarica rapida con protocollo PD 3.0 fino a 60W, velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps, protezioni multiple per la sicurezza, e un design resistente con rivestimento in nylon per una lunga durata.

