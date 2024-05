Logitech M185, mouse wireless sotto i 10€ che soddisfa CHIUNQUE

Logitech M185 è un mouse perfetto da usare comodamente a casa ma anche quando sei in giro. Te lo porti sempre dietro e non ne fai mai a meno così da poterlo abbinare al computer fisso o al laptop ed evitare il touchpad che ti complica sempre la vita. Tanta batteria e design ergonomico.

Collegati su Amazon dove è andato in sconto e con soli 9,99€ diventa tuo. Il ribasso del 44% non è poco quindi, se sei interessato, acquistalo subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech M185, un mouse wireless che non delude mai

È semplicissimo, comodo e soprattutto pratico. Lo usi sia con mano destra che con mano sinistra grazie al suo design lineare e non occupa neanche tanto spazio nella borsa visto che è compatto. Tuttavia non ti preoccupare da questo punto di vista perché rimane ergonomico e facile da usare per lunghe ore.

Si connette al tuo PC direttamente con il micro ricevitore USB che trovi in confezione. Appena lo colleghi è pronto all’uso ed è compatibile con svariati sistemi operativi così da non porti domande.

DPI fissati a 1000 per un utilizzo fluido e naturale. Lettura dei movimenti su qualsiasi superficie ed un’autonomia che soddisfa anche i più difficili. Con delle semplici batterie, hai a disposizione 12 mesi di utilizzo. Impossibile trovarlo scarico quando meno te lo aspetti!

Non perdere questa occasione e porta immediatamente a casa il tuo Logitech M185 a soli 9,99€ con lo sconto del 44% che trovi in questo momento su Amazon. Apri la pagina e aggiungilo al tuo carrello.

