Cavo USB-C intrecciato in ottimo DOPPIO SCONTO su Amazon: a meno di 10 euro

Su Amazon è attivo un doppio sconto a tempo interessante su questo cavo USB di tipo C, con display integrato, intrecciato e dalla lunghezza di 1.2 metri che puoi acquistare a circa 9 euro spuntando la casella del coupon che trovi in pagina.

Cavo USB-C intrecciato in doppio sconto: le caratteristiche

Il cavo USB tipo C enablink con display LED è progettato per funzionare per la ricarica rapida e il trasferimento dati. La capacità di ricarica arriva fino a 6A, ideale per ricaricare rapidamente la maggior parte dei dispositivi elettronici.

Molto interessante è il display LED integrato che mostra in tempo reale la potenza di carica. Con questo stratagemma, diremmo noi anche elegante e tecnologico, è possibile monitorare facilmente se il dispositivo sta caricando rapidamente, fornendo una chiara indicazione della velocità di carica.

Il chip elettronico aggiornato integrato regola comunque in modo intelligente la velocità di ricarica per adattarsi ai tuoi dispositivi. Realizzato con una lega di zinco di alta qualità e nuclei di rame superconduttori, questo cavo assicura una rapida dissipazione del calore e una lunga durata, accompagnata dal materiale intrecciato in nylon che lo riveste. Il cavo è stato testato per resistere ad almeno 35.000 piegature.

Una scelta eccellente per la ricarica dei tuoi dispositivi elettronici: spunta il coupon sconto e pagalo adesso circa 9 euro invece di 15,99.