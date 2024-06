Honor V Magic Flip: primo smartphone pieghevole

Anche Honor entra ufficialmente nel mercato degli smartphone pieghevoli con il nuovo Magic V Flip. Il fattore di forma scelto dal produttore cinese è quello “a conchiglia“, come la serie Samsung Galaxy Z Flip. Le specifiche sono di fascia alta, anche se non è presente l’ultimo processore Qualcomm della serie Snapdragon 8. Al momento non ci sono informazioni sull’arrivo Italia, dove sono invece già disponibili i tre modelli della serie Honor 200.

Honor V Flip: specifiche dello smartphone

Honor Magic V Flip ha uno schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel), refresh rate variabiale (1-120 Hz), luminosità massima di 3.000 nit, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Lo schermo OLED esterno ha una diagonale di 4 pollici, risoluzione di 1200×1092 pixel e refresh rate variabile (0,5-120 Hz).

Lo spessore dello smartphone è 14,89 millimetri quando chiuso e 7,15 millimetri quando aperto. Il peso è 192 grammi. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 GB di RAM LPDDR5, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 3.1, fotocamere posteriori da 50 e 12 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 50 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida da 66 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 8.0 basato su Android 14. Honor non specifica se ci sono funzionalità IA. Sarà disponibile in Cina dal 21 giugno nelle colorazioni bianco, rosa e nero. Il produttore non ha confermato la distribuzione in Europa.