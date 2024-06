Samsung Galaxy A55: il medio gamma DEFINITIVO (-20%)

Il Samsung Galaxy A55 è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 20%. Questo smartphone offre un’esperienza senza paragoni grazie a una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono un’opzione straordinaria per chi cerca tecnologia all’avanguardia a un prezzo competitivo. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 440,00 euro, anziché 549,90 euro.

Samsung Galaxy A55: impossibile resistergli a questo prezzo

Il display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici con 1.000 nit di luminosità e Vision Booster garantisce colori vividi e contrasto ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Il nuovo design con cornice laterale in metallo non solo aggiunge un tocco di eleganza, ma conferisce anche una maggiore robustezza al dispositivo.

La fotocamera è un altro punto forte del Galaxy A55. La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie ad alta definizione. La registrazione video in 4K con stabilizzazione OIS e VDIS assicura riprese fluide e precise, ideali per immortalare ogni momento con qualità professionale.

La batteria da 5.000 mAh ti offre la libertà di rimanere connesso più a lungo, supportando la tua giornata con una ricarica rapida ed efficiente. Che tu stia lavorando, giocando o guardando contenuti in streaming, il Galaxy A55 non ti lascerà mai senza energia.

La sicurezza e la resistenza del Galaxy A55 sono garantite dal vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e dalla certificazione IP67, che proteggono il dispositivo da polvere e acqua. Inoltre, la protezione Samsung Knox Vault assicura che i tuoi dati sensibili e le password siano sempre al sicuro.

Con la connettività 5G e un processore Octa-core avanzato, il Galaxy A55 offre prestazioni eccellenti per il multitasking, il gaming e lo streaming. La memoria interna espandibile fino a 1 TB con microSD ti permette di avere spazio sufficiente per tutte le tue app, foto, video e file.

Acquistando il Samsung Galaxy A55 su Amazon, riceverai anche una Clear Cover trasparente, che protegge il tuo nuovo smartphone senza nasconderne il design elegante. Approfitta di questa offerta limitata e fallo tuo al prezzo speciale di soli 440,00 euro, prima che sia troppo tardi.