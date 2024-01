Cavo USB C, non classico ma DOPPIO: prezzo minimo per un prodotto TOP

Perché accontentarti di ricaricare un solo prodotto alla volta quando puoi ridurre i tempi e portarti avanti in qualsiasi situazione? Per farlo hai bisogno di una prodotto speciale e questo cavo USB C è proprio ciò che fa al caso tuo. Bello, funzionale e soprattutto sicuro.

Portalo a casa ora che è andato in offerta. Su Amazon trovi un ribasso più un coupon da spuntare che ti aspettando. In questo modo il prezzo scende a soli 9,40€. Cosa aspetti? Completa subito l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cavo USB C, un vero gioiellino con due uscite da usare in contemporanea

Puoi vederlo da te: questo cavo USB C è diverso dagli altri perché invece di poterlo usare con un solo prodotto alla volta, puoi adoperarlo con due e ridurre i tempi di caricamento oltre che essere sempre pronto. Semplice da usare e soprattutto sicuro, è un gadget di cui non fare a meno.

Pensa che i materiali usati per realizzarlo sono di prima qualità con connettori rinforzati, intreccio di nylon su tutta la lunghezza e chip di sicurezza. In totale hai a disposizione 1,5m di lunghezza.

Come sono i connettori? Tutti e tre (i due da attaccare ai tuoi prodotti e quello da inserire nel caricatore) sono USB C così da rendere le velocità ancora più elevate. Sono supportati i 100W per poter ricaricare anche computer come MacBook e così via.

La ricarica corre così veloce da raggiungere il 50% in appena 35 minuti sui prodotti Apple e il 75% sui prodotti Samsung.

Allora, cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per poter acquistare subito il tuo cavo USB C 2 in 1 a soli 9,40€ spuntando il coupon in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.