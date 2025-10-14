Ccleaner è il tool giusto per velocizzare il tuo PC: ora costa meno di 30€

Il tuo vecchio PC o Mac inizia a perdere colpi e ad essere più lento del solito? Per velocizzarlo può essere utile un tool come CCleaner. Si tratta di uno strumento multi-funzione utile per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e migliorare le prestazioni del proprio dispositivo.

In questo momento CCleaner è in sconto al prezzo di 26,98 euro per un anno oppure di 53,98 euro per due anni. Ed è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Quali sono le peculiarità di CCleaner

In sintesi, CCleaner è in grado di ottimizzare le performance del tuo computer, ma anche di smartphone e tablet, visto che è compatibile con Android. Tra le sue funzionalità più interessanti c’è Health Check, con cui riesce a rendere il terminale più veloce. Grazie alla sua analisi, consiglia soluzioni rapide e aggiorna in automatico in modo tale che l’avvio e il funzionamento sia più rapido.

Ccleaner rimuove impostazioni e file inutilizzati, app che non vengono aperte ma che richiedono un uso intensivo delle risorse e driver obsoleti. Inoltre, disattiva tutti i programmi non necessari, che si aprono silenziosamente in background quando si accende il PC.

Infine, è anche possibile ottimizzare lo spazio disponibile, vista la compatibilità con Google Drive e Microsoft One Drive.

Per iniziare subito a usare il servizio basta attivare un nuovo abbonamento sul sito di CCleaner. Il costo è di 26,98€ per un anno o 53,98€ per due anni.