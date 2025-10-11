 CCleaner Premium è in sconto del 70%: velocizza il tuo PC spendendo poco
Il tuo PC Windows o Mac è diventato improvvisamente lento? La soluzione è un software come CCleaner Premium, ora in sconto del 70%.
Hai notato che negli ultimi tempi il tuo PC Windows o Mac ha rallentato notevolmente le sue prestazioni? Questa situazione potrebbe essere dovuta a più fattori, ma intanto esiste una soluzione in grado di velocizzare il tuo terminale lento a prescindere: CCleaner Premium.

Con questo software è possibile accedere ad una serie di tool che consentono di ottimizzare le risorse hardware, eliminando i vari problemi in corso. L’abbonamento in questo momento è in sconto del 70% al prezzo di 26,98€ per un anno oppure 53,98€ per due anni. CCleaner Premium include 5 licenze con possibilità di utilizzo anche su dispositivi Android.

Tutti i vantaggi di CClenaer Premium

ccleaner premium

Questo programma mette a disposizione una serie di strumenti studiati per il miglioramento delle prestazioni di un PC lento. CCleaner Premium agisce in vari modi, andando a ottimizzare il sistema operativo, rilevando ed eliminando eventuali problemi anche grazie ad una gestione completa degli abbonamenti, che consente di aggiornare driver e app per mantenere le prestazioni sempre al top.

Da menzionare anche i vari strumenti utili per la protezione della privacy, così come i sistemi per la gestione dello spazio cloud, con supporto a Google Drive e OneDrive.

Tutti i nuovi utenti che scelgono CCleaner Premium possono anche sfruttare un periodo di 30 giorni di garanzia “Soddisfatti o rimborsati”. Per maggiori informazioni e per attivare l’offerta basta andare sul sito di CCleaner.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ott 2025

Edoardo D'amato
11 ott 2025
