CCleaner Premium è in sconto del 70%: velocizza il tuo PC spendendo poco

Hai notato che negli ultimi tempi il tuo PC Windows o Mac ha rallentato notevolmente le sue prestazioni? Questa situazione potrebbe essere dovuta a più fattori, ma intanto esiste una soluzione in grado di velocizzare il tuo terminale lento a prescindere: CCleaner Premium.
Con questo software è possibile accedere ad una serie di tool che consentono di ottimizzare le risorse hardware, eliminando i vari problemi in corso. L’abbonamento in questo momento è in sconto del 70% al prezzo di 26,98€ per un anno oppure 53,98€ per due anni. CCleaner Premium include 5 licenze con possibilità di utilizzo anche su dispositivi Android.
Tutti i vantaggi di CClenaer Premium
Questo programma mette a disposizione una serie di strumenti studiati per il miglioramento delle prestazioni di un PC lento. CCleaner Premium agisce in vari modi, andando a ottimizzare il sistema operativo, rilevando ed eliminando eventuali problemi anche grazie ad una gestione completa degli abbonamenti, che consente di aggiornare driver e app per mantenere le prestazioni sempre al top.
Da menzionare anche i vari strumenti utili per la protezione della privacy, così come i sistemi per la gestione dello spazio cloud, con supporto a Google Drive e OneDrive.
Tutti i nuovi utenti che scelgono CCleaner Premium possono anche sfruttare un periodo di 30 giorni di garanzia “Soddisfatti o rimborsati”. Per maggiori informazioni e per attivare l’offerta basta andare sul sito di CCleaner.