 C'è anche Samsung Galaxy Watch7 in sconto, al polso un concentrato tech
Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch che al polso risulta un gioiello con funzioni salute, sport e benessere per zero rinunce.
Tecnologia
Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch da scegliere se hai già uno smartphone dello stesso marchio e vuoi creare il tuo ecosistema senza freni. Un prodotto di notevole qualità che non solo si fa riconoscere per il suo design ma anche per la sua accuratezza. Indossalo e non te ne stancare mai, soprattutto quando approfitti della festa delle offerte Prime e risparmi per metterlo al tuo polso. Vai su Amazon e aggiungilo subito al carrello con 161,54 euro invece di 179 euro.

Compralo su Amazon

Bello e originale in tutto e per tutto, Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch di cui non fare a meno. È disponibile in colorazione Green e ovviamente stiamo parlando della versione italiana e con ghiera Touch in alluminio. Indossato al polso è una comodità totale grazi al suo design ergonomico e poco ingombrante. Inoltre, come puoi notare, ha una cassa da 44mm che con la sua forma tonda replica quella di un più classico orologio da polso. In questo modo non da mai nell’occhio e nella vita quotidiana risulta un vero e proprio gioiellino.

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]

161,54 179,00€ -9,75%
Vedi l'offerta

Tuttavia non lasciarti ingannare perché basta un tocco per risvegliare il display ed entrare in mondo fatto di sensori e di indicatori che ti informano non solo su cosa accade fuori il tuo corpo ma anche all’interno. Infatti, indossandolo giorno e notte, lo smartwatch è in grado di offrirti indicazioni sul sonno e su come dormi rilevando finanche le apnee notturne, monitora l’attività fisica in modo avanzato, traccia la frequenza cardiaca con funzione ECG integrata e tantissimo altro ancora. Lui diventa un vero e proprio assistente da polso che ti accompagna in ogni gesto quotidiano nel più semplice dei modi.

La festa delle offerte Prime è qui e ne devi approfittare, non perdere Samsung Galaxy Watch7 in sconto e mettilo in carrello a soli 161,54 euro subito. 

Samsung Galaxy Watch7 Smartwatch Galaxy AI, Analisi del Sonno, Controllo con doppio avvicinamento di dita, Batteria a lunga durata, GPS, BT, Ghiera Touch in Alluminio 44mm Green [Versione italiana]

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
7 ott 2025
