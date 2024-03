Celestia e Arbitrum lottano per il breakout dei prezzi

Celestia (TIA) e Arbitrum (ARB) devono affrontare le sfide dei prezzi, mentre Milei Moneda ($MEDA) offre umorismo, politica, blockchain e un promettente ROI nello spazio DeFi. Continua a leggere per esplorare queste opportunità.

Celestia (TIA) affronta un nuovo sfidante: Avail raccoglie 27 milioni di dollari per sconvolgere le soluzioni di dati di Ethereum

Celestia (TIA), pioniere delle soluzioni modulari per la disponibilità dei dati, si sta preparando ad affrontare la concorrenza con l’arrivo di Avail, con un formidabile seed round da 27 milioni di dollari. Guidata dai pesi massimi del venture capital Founders Fund e Dragonfly, Avail mira a sfidare il dominio di Celestia (TIA) nel mercato delle soluzioni di dati Ethereum.

Considerato il recente successo di Celestia (TIA) e la crescente trazione degli utenti, l’ingresso di Avail segnala un cambiamento nel panorama dell’architettura blockchain. Mentre Celestia (TIA) si è affermata come uno dei migliori altcoin in cui investire, l’approccio innovativo e i finanziamenti significativi di Avail rappresentano una minaccia credibile.

Questo ha visto Celestia (TIA) scendere da 18 $ a 13 $, con un calo del 27,70%. Gli esperti sono pessimisti su Celestia (TIA) e prevedono un ulteriore calo a zona 12 $ entro aprile 2024.

Arbitrum (ARB) attiva l’aggiornamento di Atlas e si prepara alle riduzioni delle commissioni

Nel marzo 2024, Offchain Labs ha implementato con successo l’aggiornamento ArbOS 20, noto come Atlas, sulla rete Arbitrum (ARB). Questo aggiornamento introduce i blob per un’elaborazione efficiente dei dati e si prevede che ridurrà in modo significativo i costi delle transazioni.

Arbitrum (ARB), uno dei migliori progetti DeFi, ha in programma di ridurre ulteriormente le commissioni di esecuzione delle transazioni. L’obiettivo è quello di ridurre da 32 gwei a zero la tariffa di eccedenza L1 per byte compresso e di diminuire la tariffa di base L2 da 0,1 gwei a 0,01 gwei. Queste riduzioni delle tariffe sono destinate a beneficiare le applicazioni su Arbitrum (ARB) One senza richiedere alcuna modifica. Inoltre, l’aggiornamento di Atlas allinea Arbitrum (ARB) agli standard di sicurezza di EVM e pone le basi per futuri miglioramenti della piattaforma.

Nonostante questi risultati, Arbitrum (ARB) è sceso da 2 $ a 1 $ nel marzo 2024. Ciò riflette un calo di prezzo del 50% e gli esperti ritengono che Arbitrum (ARB) scenderà ulteriormente fino a zona 0,70 $.

Milei Moneda ($MEDA): mescolare umorismo, politica e blockchain nella rivoluzione DeFi

Milei Moneda ($MEDA), una delle migliori criptovalute, fonde umorismo, politica e blockchain, incarnando lo spirito ribelle del Presidente Javier Milei.

Posizionato come uno dei migliori progetti DeFi, sostiene le riforme economiche e l’indipendenza finanziaria, offrendo token deflazionistici, NFT premium e governance attraverso $MEDA.

Nella sua fase 1 di prevendita, Milei Moneda ($MEDA) viene scambiata a 0,010 $, promettendo ai primi investitori un notevole rialzo. Il suo imminente lancio su Uniswap, previsto per il 2024 a 0,020 $, presenta un potenziale ROI del 100%, suscitando un grande interesse nella community delle criptovalute.

Grazie alle sue caratteristiche uniche e al promettente potenziale di profitto, Milei Moneda ($MEDA) ha catturato l’attenzione di investitori e analisti, posizionandosi come uno dei nuovi progetti DeFi del 2024.

Conclusione

Celestia (TIA) e Arbitrum (ARB) registrano cali di prezzo. Milei Moneda ($MEDA) fonde umorismo, politica, blockchain e ROI redditizi, attirando l’attenzione della DeFi. Promette rendimenti sostanziosi, in contrasto con le difficoltà di Celestia e Arbitrum.

