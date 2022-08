Cellulare per anziani, facile da usare e con tasti grandi: solo 23€

Un cellulare per anziani a conchiglia, facile da usare, con tasti grandi, volume alto, tasto SOS e doppia scheda SIM. È la proposta di Amazon che non puoi assolutamente mancare: a soli 23 euro fai un regalo gradito e sicuramente molto utile affinché anche i nostri parenti meno avvezzi alla tecnologia possano facilmente chiamarci al momento del bisogno.

Incluso con Prime, lo aggiungi al carrello, paghi adesso e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. La disponibilità è infatti immediata e potrai scoprire presto tutte le sue incredibili funzioni.

Cellulare per anziani completo di tutto in offerta, anche con doppia SIM

Prodotto da Uleway, questo telefono cellulare ha tutto quello che ti serve con uso facile e immediato: una piccola fotocamera, torcia, bluetooth, radio FM, sveglia, supporto MP3 e MP4, calendario, calcolatrice, doppia SIM ed espansione della memoria fino a 32 GB. Grazie alla funzione SOS puoi impostare fino a 5 contatti di emergenza con accesso immediato e i tasti grandi saranno di indubbio supporto per gli utenti anziani.

Utile anche come secondo cellulare o telefono “da battaglia”, si contraddistingue per un volume alto, dal caratteristico design a conchiglia che permette di visualizzare facilmente l’ora e la chiamata in arrivo. Grazie alla batteria integrata da 800mAh hai oltre 240 minuti di conversazione e ben 120 ore in standby.

Un cellulare per anziani utile, comodo, ricco di funzioni e per niente costoso: solo 23 euro su Amazon, lo acquisti adesso e lo ricevi subito a casa. Perfetto anche per una soluzione di emergenza.

