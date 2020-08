CenturyLink responsabile del down globale di ieri

Nella giornata di ieri un numero non indifferente di piattaforme e servizi online hanno incontrato più di una difficoltà. Non un down qualsiasi, ma un intoppo che ha causato un temporaneo calo del traffico Internet globale pari al 3,5%. La causa di tutto è stata attribuita a un problema di CenturyLink.

Problema CenturyLink: -3,5% del traffico Internet

Interessato l’accesso siti, portali e servizi come Amazon, Twitter, Xbox Live, EA, Blizzard, Steam, Feedly, Discord, Reddit, Hulu e OpenDNS solo per fare alcuni esempi. Le segnalazioni sono giunte soprattutto da Europa e Stati Uniti. Giù anche Cloudflare che intervenendo in modo celere per fornire aggiornamenti ha indicato in un “transit provider” di terze parti il responsabile. Queste le parole del CTO John Graham-Cumming.

Oggi abbiamo assistito a un malfunzionamento diffuso di Internet che ha colpito diversi provider. I sistemi automatici di Cloudflare hanno individuato il problema e cercato di porvi rimedio, ma la sua estensione ha comunque richiesto un intervento manuale.

Cloudflare is aware of network related issues caused by a third-party transit provider incident. We are working to mitigate the problem. Please follow the status page here: https://t.co/9DSYq0HIa7 — Cloudflare Help (@CloudflareHelp) August 30, 2020

Con base a Monroe, in Lousiana, CenturyLink nel 2017 ha acquisito l’operatore Level 3 Communications a fronte di un esborso economico quantificato in 34 miliardi di dollari entrando così nell’ambito nel mercato telco. Ad oggi è la terza realtà del settore negli USA dopo AT&T e Verizon. Nel breve comunicato diffuso in seguito all’incidente si è scusata per l’accaduto.

Possiamo confermare che tutti i servizi interessati dal malfunzionamento di oggi sono stati ripristinati. Comprendiamo quanto siano importanti per i nostri clienti e ci scusiamo sinceramente per l’impatto che questo ha avuto.

We are able to confirm that all services impacted by today’s IP outage have been restored. We understand how important these services are to our customers, and we sincerely apologize for the impact this outage caused. — CenturyLink (@CenturyLink) August 30, 2020

Una situazione simile si era verificata nel dicembre 2018 mettendo fuori uso tra le altre cose anche le chiamate di emergenza al 911 e il funzionamento degli sportelli ATM per il prelievo del contante.