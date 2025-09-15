 CEO di People accusa Google: Ci ruba i contenuti per l'AI
Neil Vogel, CEO di People Inc., accusa Google di usare i contenuti editoriali per addestrare la sua AI, riducendo traffico e ricavi.
Neil Vogel, CEO di People Inc., il più grande editore digitale e cartaceo degli Stati Uniti, ha lanciato un’accusa diretta e senza mezzi termini: Google sta rubando i nostri contenuti per alimentare la sua intelligenza artificiale.

Il traffico crolla, l’AI di Google cresce: l’accusa di Neil Vogel di People

Durante la conferenza Fortune Brainstorm Tech, Vogel ha denunciato il comportamento del colosso di Mountain View, accusandolo di usare lo stesso crawler per indicizzare i siti web e per addestrare i suoi modelli AI. Non potete prendere i nostri contenuti per competere con noi, ha dichiarato, sottolineando che il traffico proveniente da Google Search è passato dal 65% al 20% in soli tre anni.

Per contrastare questa dinamica, People Inc. ha adottato una soluzione tecnica sviluppata da Cloudflare, un sistema che blocca i crawler AI non autorizzati. L’obiettivo è semplice: costringere le aziende tech a negoziare accordi di licenza per l’uso dei contenuti. Vogel ha citato OpenAI come esempio virtuoso, definendolo un buon attore con cui è stato possibile stabilire un’intesa.

Big G, invece, non offre alcuna possibilità di separare il crawler AI da quello di ricerca, bloccarlo significherebbe sparire dai risultati di Google, perdendo quel 20% di traffico ancora vitale.

L’editoria fa fronte comune contro Big G

Janice Min, CEO di Ankler Media, ha rincarato la dose: Le Big Tech sono cleptomani di contenuti da sempre. La sua azienda ha già bloccato i crawler AI e non intende collaborare con nessuna piattaforma finché non verranno stabilite regole chiare e compensazioni adeguate.

Secondo Matthew Prince, CEO di Cloudflare, le leggi sul copyright attuali non bastano: Le aziende AI stanno creando derivati, e la giurisprudenza finora li protegge.

Google pagherà per i contenuti?

Prince ha lanciato una previsione audace: Entro un anno, Google inizierà a pagare i creatori per indicizzare e usare i loro contenuti nei modelli AI. Sarebbe un cambiamento epocale! Nel frattempo, il dibattito si infiamma, e gli editori chiedono una sola cosa: trasparenza e rispetto per il lavoro giornalistico (e ci sembra giusto).

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 15 set 2025

