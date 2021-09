C'era una volta la tv in camera da letto

C'era un tempo la tv in camera da letto. Poi è arrivato lo smartphone ed è spartita la tv, sostituita dallo scroll infinito su social media o negozi di e-commerce. Poi sono esplosi gli streaming, YouTube, Netflix e quanti altri altri servizi. Di fatto è tornata la tv in camera da letto, ma senza tv: il contenuto ora può volare su un iPad o uno smartphone. Il problema è che se si è andati a letto è perché si vuol star comodi, per poter chiudere gli occhi non appena lo si vuole. Tenere uno smartphone in mano è scomodo, tenere un tablet sulle gambe è impossibile, ma c'è una soluzione:

L'appoggio è così estremamente semplice. Con l'offerta odierna bastano 41 euro e il problema del film a letto è risolto. Un regalo interessante per sé o per altri, perché in questo semplice sistema c'è tutto l'occorrente per le future serate sotto le coperte mentre fuori dalla finestra la stagione fredda ci ricorda che abbiamo ancora molte serie tv a cui assistere.

Compatibile con iPad o Surface, così come con smartphone di varia natura. Sarai tu a regolare la distanza dal viso, ma le braccia saranno libere di cercare la posizione più comoda per abbandonare la mente in una storia fantastica. Il problema della tv a letto è risolta senza bisogno di alimentazioni, antenne e spese impossibili: bastano 41 euro (-16% solo in queste ore) e l'appoggio sarà comodo, stabile e senza problemi.