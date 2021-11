Cerchi esperti freelance per qualsiasi lavoro? Li troverai su Fiverr!

I lavoratori freelance sono sempre più numerosi e abili, pronti a ogni richiesta sia da aziende che da privati alla ricerca di figure affidabili sul mercato. Il mondo del lavoro sta diventando sempre più moderno grazie anche a questi professionisti. A dargli voce sono sia i social network, sia piattaforme dedicate che si occupano di promuovere e dare uno slancio ai freelance.

Fiverr è uno di questi servizi, uno dei più popolari al mondo per facilità di utilizzo e affidabilità delle figure iscrittesi. Al suo interno è possibile trovare qualsiasi figura: giovani alla ricerca di una piattaforma di lancio, ma anche professionisti nel loro settore. Video editing, disegnatori, musicisti, programmatori e tante altre figure sono presenti su Fiverr, ognuna con le proprie capacità e con il proprio pool di servizi.

Fiverr: il mondo dei freelance

Utilizzando Fiverr potrete accedere a una vastissima gamma di servizi perfetti per il vostro business. Avete aperto un sito e-commerce per la vostra azienda ma avete dubbi sulla sua ottimizzazione lato SEO? Siete aspiranti registi e volete qualche doppiatore per il vostro film amatoriale? Oppure siete alla ricerca di un logo per distinguervi con il vostro sito Web? Su Fiverr troverete tutte le figure che faranno al caso vostro.

Per farlo è sufficiente iscriversi a Fiverr tramite il sito ufficiale (con Facebook, Google, Apple o e-mail) e poi avviare la ricerca tramite la barra dedicata. Dopodiché, il portale vi mostrerà i freelance maggiormente scelti da altri utenti, assieme a una loro descrizione e al feedback da parte di chi li ha già contattati. Non mancheranno anche eventuali indicazioni sulle tariffe a seconda del lavoro da svolgere.

Se vi siete iscritti per la prima volta, allora potrete ottenere uno sconto del 10% grazie allo speciale coupon FVRR10PROMO. Non importa il lavoro da voi selezionato: vi basterà inserire il codice detto una volta aperto il carrello e il gioco è fatto!