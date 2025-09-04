 Cerchi lo smartphone ideale? Sotto i 230€ il Samsung Galaxy A26 5G è TOP
Samsung Galaxy A26 5G è lo smartphone perfetto per spendere poco ma ottenere tutto e di più: memoria espandibile compresa.
Lo smartphone ideale non deve costare per forza mezzo stipendio. Puoi avere il meglio anche con un budget più realistico. Ad esempio c’è il Samsung Galaxy A26 5G che è uno smartphone completo di tutto e che ti fa sentire al passo con i tempi grazie alla connettività veloce, il suo comparto fotografico stellare e una batteria longeva. Mettilo in carrello a soli 224 euro invece di 269,90 euro su Amazon approfittando dello sconto del 11% e del codice IT15Y da usare entro mezzanotte.

Samsung Galaxy A26 5G è uno smartphone che è stato creato appositamente per chi vuole tutto ma a prezzo contenuto. Questo straordinario modello è ideale per utilizzo quotidiano e ti permette di fare un po’ di tutto senza sentirti in difetto. Disponibile in colorazione White, il modello gode di ben 3 anni di garanzia offerta dal produttore così da avere una tranquillità maggiore. Inoltre supporta a pieno il 5G, come dice il nome stesso, per navigare alla velocità della luce.

Samsung Galaxy A26 5G, Smartphone con Funzioni intelligenti, 3 anni di Garanzia del produttore, Display Super AMOLED 6.7”, 8GB RAM, 256GB, 5.000 mAh, memoria espandibile, White [Versione Italiana]

Scorri tra le varie app, goditi contenuti multimediali o passa del tempo con i tuoi giochi mobile preferiti su uno splendido display Super AMOLED da 6,7 pollici che rende la visione immensa. Luminoso, ricco in sfumature e dotato di risoluzione elevata per non far a meno di un singolo dettaglio. Di base hai a disposizione 256GB di memoria che non sono affatto pochi ma se ne hai bisogno, puoi sempre espanderli con lo slot disponibile. E poi ci sono le fotocamere che sia sul posteriore che sul frontale rendono ogni scatto o ogni selfie un successo. Grazie all’AI integrata puoi modificare le foto e renderle uniche con filtri e tanto altro ancora. Infine, la batteria massiccia da 5000mAh ti regala un giorno intero di autonomia.

Metti in carrello a soli 224 euro invece di 269,90 euro il tuo Samsung Galaxy A26 5G su Amazon. Usa il codice IT15Y al pagamento per l’extra sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 set 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
4 set 2025
