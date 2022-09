Banca Aidexa: finanziamenti rapidi a piccole e medie imprese in Italia

Le PMI sono definite come imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro. Le PMI in Italia rappresentano il 99% delle imprese.

Hanno un’importanza fondamentale non soltanto per il loro numero, ma anche perché impiegano l’81% della forza lavoro italiana.

In molti casi, queste realtà imprenditoriali hanno bisogno di continui finanziamenti per nascere, crescere ed evolversi. Ecco quindi che arrivano in soccorso i finanziamenti bancari, come le soluzioni offerte da Banca Aidexa.

PMI in Italia e Banca Aidexa: un connubio vincente

Le PMI in Italia hanno la fortuna di avere Banca Aidexa come riferimento per ottenere un finanziamento. In soli 20 minuti la banca dirà se uno dei loro prestiti fa al caso della PMI.

In questa pagina ci sono tre domande a cui rispondere per capire quale finanziamento fa al caso specifico. In caso di esigenze particolari, è possibile interloquire con i business banker di Banca Aidexa.

L’obiettivo di Banca Aidexa è quello di aiutare le PMI ad accedere al credito nella maniera più facile e veloce possibile. Tutto si svolge esclusivamente online, quindi non è necessario stampare nulla.

