Cerchi una connessione fibra economica e superveloce? Te la offre Aruba

Lavori da casa, guardi spesso film in streaming oppure sei appassionato di gaming online? Allora ti occorre una connessione Internet veloce, conveniente e affidabile.

Chi può offrirtela? Aruba. Grazie alla promo attuale, pagherai il servizio meno di 20 euro al mese. Un’occasione da non perdere, poiché offre tutto ciò che ti necessità per goderti sessioni di gioco o di streaming senza interruzioni, a un prezzo davvero incredibile.

Il costo dell’abbonamento mensile è di 19,89 euro per i primi sei mesi. Poi passerà a 29 euro per sempre. L’offerta è attivabile fino al 31 ottobre 2023.

Tutti i vantaggi della fibra di Aruba

Aruba Fibra è garanzia di qualità a costi contenuti. Infatti, il costo di attivazione è inesistente, e non dovrai neanche preoccuparti di costi aggiuntivi o spese nascoste. Paghi ciò che vedi.

In comodato d’uso avrai un router Wi-Fi, che ti garantisce una connessione sicura e stabile ovunque nella tua casa.

Nell’offerta sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Per qualsiasi dubbio o problema, hai a disposizione un servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Hai in programma un viaggio di lavoro oppure una lunga vacanza? Niente paura: con la funzione Stop&Go, potrai mettere in stand-by la fibra per 30 giorni consecutivi all’anno, risparmiando sul costo dell’abbonamento.

Se poi il servizio fibra non soddisfa le tue aspettative, potrai essere rimborsato entro un mese dall’attivazione. Insomma: Aruba ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, senza chiedere nulla.

Per aderire a questa offerta, basta cliccare sul link qui sotto e sottoscrivere l’abbonamento col provider.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.