Certificati Microsoft utilizzati per diffondere un malware: cosa sta succedendo?

Qualche giorno fa, la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency degli Stati Uniti e l’FBI ha diffuso un comunicato riguardante la minaccia di un gruppo di hacker noto come Cuba che, secondo le suddette agenzie, avrebbe il suo nucleo principale in Russia.

A quanto pare, il gruppo di cybercriminali, avrebbe sfruttato dei certificati Microsoft per convalidare alcuni malware, poi impiegati per attaccare alcune piattaforme digitali statunitensi e non solo.

Il malware in questione, con tanto di firma crittografica, agisce compromettendo i sistemi attraverso la disattivazione dei strumenti di scansione e di sicurezza. Ad individuare tale falla è stata Sophos, azienda specializzata nella sicurezza digitale in attività dall’ormai lontano 1985.

I ricercatori hanno informato dell’accaduto Microsoft che, a sua volta, ha individuato diversi account sviluppatore dei propri dipendenti caduti nelle mani degli hacker.

Il tutto appare alquanto allarmante: se anche il più grande colosso informatico al mondo può essere attaccato in questo modo, è facile intuire quanto sia a rischio un comune utente.

Il caso dei certificati Microsoft violati è un precedente alquanto inquietante

Da questo caso non esce di certo bene Microsoft, che ha dimostrato come i suoi sistemi di sicurezza siano ampiamente attaccabili.

