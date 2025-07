VPN in offerta da 1,99 euro al mese: promo imperdibile con Surfshark

La VPN da scegliere oggi è Surfshark che, con la nuova promo, è attivabile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese. L’offerta in questione riguarda il piano di 2 anni che include anche 3 mesi extra per un totale di 27 mesi di utilizzo a prezzo bloccato. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

VPN a 1,99 euro al mese: ecco Surfshark

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che può garantire una connessione sicura e senza censure. Sfruttando la crittografia del traffico dati è possibile accedere in sicurezza a Internet anche quando si utilizza una rete pubblica mentre con il network di migliaia di server VPN si può navigare evitando blocchi geografici, grazie alla possibilità di “spostare” il proprio IP in un altro Paese.

Surfshark permette di sfruttare la connessione sicura da tutti i propri dispositivi e senza limiti di banda. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il blocco degli annunci e dei tracker per una connessione ancora più privata. L’uso del servizio, inoltre, avviene con una politica “zero log” che assicura l’assenza di un tracciamento dell’attività dell’utente.

La VPN ha un costo di 1,99 euro al mese, scegliendo la versione Starter con il piano biennale e 3 mesi extra. In aggiunta c’è anche la versione One che aggiunge funzionalità avanzate come il sistema anti-malware per una protezione extra dei propri dispositivi. Il costo, in questo caso, è di 2,49 euro al mese, sempre puntando sul piano da 27 mesi.

Tutte le versioni di Surfshark sono attivabili direttamente online. Per i nuovi utenti che scelgono di sfruttare l’offerta, inoltre, c’è sempre la possibilità di accedere a una garanzia di rimborso, disponibile entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Per tutti i dettagli in merito è possibile seguire il link qui di sotto.