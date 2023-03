Certificazione Unica 2023: come ottenerla da INPS

A partire dalle ore 18:00 di giovedì 16 marzo, INPS metterà a disposizione la Certificazione Unica 2023. È il documento relativo a quanto percepito nel corso dell’anno 2022 dai titolari delle prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito, da utilizzare poi successivamente per presentare la dichiarazione dei redditi. Vediamo nel dettaglio come ottenerla, quali sono i servizi e gli strumenti predisposti ai quali rivolgersi e con quali modalità effettuare l’accesso.

INPS: come ottenere la Certificazione Unica 2023

Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2023, i cittadini hanno a disposizione diverse opzioni. Anzitutto, quella che passa dalla sezione dedicata sul portale dell’Istituto, in cui autenticarsi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, è possibile impiegare l’applicazione mobile in download gratuito per smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS.

Ci sono altre strade percorribili per ottenere la Certificazione Unica 2023. Tra queste figurano la richiesta inoltrata da patronati, CAF e professionisti abilitati, la spedizione di un’email ordinaria a richiestacertificazioneunica@inps.it o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) a richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it con, in allegato, una copia del documento di identità del richiedente.

Ancora, è possibile chiamare i contact center e i numeri verdi dedicati: 803 164 (gratuito da rete fissa), 06 164 164 (da rete mobile) e 800 434 320 (da rete fissa e mobile con risponditore automatico). In questi casi, il documento sarà spedito a domicilio.

Va precisato che, per i pensionati, è disponibile l’apposito strumento Cedolino della Pensione, anch’esso accessibile attraverso le modalità appena elencate (SPID, CIE e CNS). Quelli residenti all’estero possono contattare il numero +39 06 164164 (anche da rete mobile, con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 ora italiana e il sabato dalle 8:00 alle 14:00 ora italiana).

Infine, ai cittadini con età superiore a 75 anni e titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è rivolto il servizio Sportello Mobile che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio .

CU 2023: come ottenere il documento da INPS

Ricapitolando, sono queste le modalità previste da INPS.

sezione dedicata sul portale;

applicazione mobile per smartphone e tablet con Android e iOS;

richiesta tramite patronati, CAF e professionisti abilitati sul territorio;

invio domanda e documento via Posta Elettronica Certificata o email ordinaria;

contact center e numeri verdi;

strumento Cedolino della Pensione per i pensionati e numeri di telefono per quelli residenti all’estero;

servizio Sportello Mobile per i cittadini con età superiore a 75 anni con indennità.

L’Istituto ricorda inoltre che In presenza di due o più prestazioni erogate dall’INPS viene elaborato un unico modello che certifica tutti i redditi sopraindicati corrisposti nell’anno precedente e che il documento può essere richiesto da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, sono necessarie la delega e le copie dei documenti di riconoscimento (dell’interessato e del delegato). Nel secondo bisogna invece presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la copia del proprio documento di riconoscimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.