LG Gram 17 e Gram 2-in-1 anticipano il CES 2019

Quando manca ormai meno di un mese al CES 2019, ecco le prime anticipazioni ufficiali su quelli che saranno i prodotti annunciati e mostrati nella kermesse di Las Vegas. Oggi tocca a LG, che svela con un comunicato due nuovi prodotti della linea Gram: si tratta di un laptop da 17 pollici (un tempo li chiamavamo desktop replacement) dal peso contenuto e di un convertibile 2-in-1 con display da 14 pollici, entrambi basati su sistema operativo Windows 10.

LG Gram 17

Partiamo da LG Gram 17 (17Z990), progettato per unire portabilità e performance. Secondo il produttore, le ottimizzazioni apportate in termini di design hanno permesso di includere in un form factor da 15,6 pollici uno schermo parecchio più grande. Come già detto integra un ampio pannello IPS 16:10 da 17 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel. È mosso da processori Intel Core di ottava generazione affiancati da GPU Intel UHD Graphics, 8 o 16 GB di RAM DDR4, storage da 256 o 512 GB, tastiera retroilluminata, touchpad Precision Glass, quattro porte USB 3.1 di cui una Type-C con supporto opzionale a Thunderbolt 3, doppio microfono, uscita video HDMI, slot per schede microSD, jack audio, supporto alla tecnologia DTS Headphone X per il comparto sonoro e lettore di impronte digitali per l’autenticazione.

Il laptop dispone inoltre della certificazione MIL-STD-810g che ne garantisce la resistenza a sollecitazioni e fattori ambientali. La batteria da 72 Wh integrata offre un’autonomia dichiarata che arriva a 19,5 ore con una singola ricarica. Il tutto in dimensioni pari a 380,6×265,7×17,4 mm e con un peso che si attesta a 1,34 Kg. Due le colorazioni del telaio disponibili: White e Dark Silver.

LG Gram 2-in-1

Maggiormente votato alla portabilità e indirizzato in primis ai creativi è invece LG Gram 2-in-1 (14T990), con il suo display 16:9 touchscreen IPS da 14 pollici ricoperto da un vetro Gorilla Glass 5 e con risoluzione 1920×1080 pixel che permette di disegnare o scrivere a mano libera con il pennino LG Stylus Pen (Wacom AES2.0). La dotazione di CPU, GPU, RAM e storage non cambia. Il comparto relativo alla connettività è costituito da una porta USB 3.1 Type-C, due USB 3.1, uscita HDMI, slot microSD, doppio microfono e jack audio.

Completano la scheda il lettore di impronte digitali, il supporto alla già citata tecnologia DTS Headphone X e la certificazione MIL-STD-810g. Stessa capacità per la batteria, 72 Wh, con l’autonomia che però sale a 21 ore di utilizzo continuato. In questo caso le dimensioni si attestano a 324,6×210,8×17,9 mm e il peso è di 1,145 Kg, mentre l’unica colorazione disponibile è Dark Silver.

Al momento non è dato a sapere quando i prodotti faranno il loro debutto sul mercato, né a quale prezzo. Maggiori informazioni arriveranno all’inizio di gennaio dai padiglioni del CES 2019. Queste le parole di Jang Ik-hwan, numero uno della divisione IT di LG.