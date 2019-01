CES 2019: Samsung Notebook 9 Pro, Flash e Odyssey

Tra la miriade di annunci provenienti dal CES 2019 di Las Vegas anche quelli riguardanti le new entry nel catalogo di notebook a marchio Samsung. Tre modelli, tutti con sistema operativo Windows 10, caratterizzati da design e specifiche differenti, che puntano ad altrettanti target di mercato: il primo è indirizzato prevalentemente alla produttività, il secondo mira principalmente al segmento consumer e il terzo agli appassionati di gaming.

Samsung Notebook 9 Pro

Partiamo da Samsung Notebook 9 Pro, il modello che si presenta con un telaio realizzato completamente in metallo offrendo un display Full HD da 13,3 pollici, tastiera retroilluminata, webcam HD, sensore per la lettura delle impronte digitali e supporto all’interazione con pennino Active Pen (incluso). Questo il resto della scheda tecnica: processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione, chip grafico Intel UHD 62, 8 GB di RAM LPDDR3, memoria interna PCIe NVMe da 256 GB, modulo WiFi 802.11ac 2×2, due porte Thunderbolt 3, una USB-C, jack audio da 3,5mm, slot per schede microSD, due speaker da 1,5 W con tecnologia Thunder Amp e batteria da 55 Wh con ricarica rapida. L’autonomia dichiarata arriva a 14 ore. Il tutto in un peso che si attesta a 1,28 Kg.

Samsung Notebook Flash

Particolare il design di Samsung Notebook Flash, con il layout della tastiera che ricorda quello di una tradizionale macchina da scrivere. In questo caso il telaio è realizzato in materiale plastico e si può scegliere tra il processore Intel Celeron N4000 oppure Intel Pentium Silver N5000. Le altre specifiche: display LED Full HD da 13,3 pollici con copertura antiriflesso, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (eMMC), due porte USB-C, una USB 3.0, una USB 2.0, slot HDMI, jack da 3,5 mm, lettore di schede, webcam, altoparlanti stereo da 1,5 W, lettore di impronte e batteria da 39 Wh. Il peso è 1,37 Kg.

Samsung Notebook Odyssey

Per gli appassionati di gaming si segnala invece Samsung Notebook Odyssey con schermo da 15,6 pollici Full HD (refresh rate 144 Hz), GPU NVIDIA RTX 2080, processori Intel Core i7 di ottava generazione, 16 GB di RAM e storage formato da NVMe SSD 256 GB più hard disk 1 TB.

Non sono stati confermati i prezzi dei tre modelli presentati e al momento non sono disponibili informazioni precise nemmeno sui territori interessati fin da subito dalla commercializzazione. Notebook 9 Pro, Notebook Flash e Notebook Odyssey arriveranno comunque sul mercato nella prima parte del 2019.