CES 2021: Italia presente con 53 startup

Ieri è iniziato ufficialmente il CES 2021 di Las Vegas, prima edizione completamente digitale della storia. L’Italia sarà presente con 53 startup supportate da ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Le aziende coprono quasi tutti i settori tecnologici: stampa 3D, 5G, intelligenza artificiale, cloud computing, IoT, robotica, smart home e molti altri.

Innovazione italiana al CES 2021

Nel corso degli ultimi anni è aumentato il numero delle startup in Italia e la pandemia COVID-19 ha causato solo un piccolo rallentamento. In base ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico, relativi al terzo trimestre 2020, le startup iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese erano 12.068, ovvero 572 in più rispetto al trimestre precedente.

La maggioranza di esse (73,6%) fornisce servizi alle imprese (sviluppo di software e consulenza informatica, ricerca e sviluppo, servizi di informazione), il 17,7% opera nel manifatturiero (fabbricazione di macchinari, computer, prodotti elettronici e ottici), mentre il 3,2% opera nel commercio.

Il maggior numero di startup è localizzato in Lombardia (27,3%). Seguono Lazio (11,5%), Veneto (8,4%), Campania (8,2%) ed Emilia-Romagna (7,9%). Secondo i dati dell’Osservatorio Startup Hi-Tech del Politecnico di Milano, nel 2020 le startup italiane hanno raccolto 683 milioni di euro, più del doppio rispetto al 2017 (313 milioni di Euro) e quasi cinque volte più del 2015 (147 milioni di Euro).

Queste sono le startup presenti al CES 2021, suddivise per settore tecnologico.

STAMPA 3D

EXOS/Exos Armor: apparecchi ortopedici per la schiena

MEDERE: tecnologie 3D per la realizzazione di plantari personalizzati

TECNOLOGIE 5G

XENIA PROGETTI/Xenia Smart Navigator: miglioramento della navigazione in spazi interni complessi e per le visite museali

AGRITECH

AGRICOLUS: un aiuto agli agricoltori per combattere il cambiamento climatico e la concorrenza globale

AV/VR/XR

AR MARKET: soluzioni di AR/VR per l’apprendimento scolastico e il lavoro

DILIUM/Smart Mirror: specchio intelligente che tiene informati sulla propria salute

MINDESK: connessione di software CAD e BIM a AR/VR/XR con un semplice click

XELI/ARdrobe: vendita di abiti in modalità AR per utenti social media appassionati di moda

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

CYBERNEID: creazione della propria identità cibernetica ed elettronica

PIGRO: enterprise Knowledge Management alla portata di tutti

REVELIS/ai-Guard: soluzione software per rilevare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina

WATERVIEW: previsioni meteorologiche e condizioni stradali per rendere più sicuri i tuoi viaggi

BLOCKCHAIN

MYLIME: tracciatura e registrazione del percorso di un prodotto

CLOUD COMPUTING/DATA

BRIAN AND PARTNERS: aiuta le PMI a gestire i contratti tra clienti e fornitori

CUBBIT: Cloud storage distribuito, sicuro, criptato e sostenibile

WEAVE: Suite di applicativi per le risorse umane e la gestione dei talenti

XNOOVA: gestione e protezione di migliaia di dispositivi mobili aziendali

DIGITAL HEALTH

SOFTCARE STUDIOS/TOMMI: VR per la gestione dello stress nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico

DRONI

DRB: servizi autonomi, sicuri e affidabili per droni

SKYPROXIMA: droni avanzati e personalizzabili per utilizzi commerciali

ENTERTAINMENT AND CONTENT

iUP /2REC: nuovi orizzonti per la messaggistica vocale e gli appunti

VIRTUITALY/ArtCentrica: l’arte entra in classe

FINTECH

IT’S PRODIGY/DataProdigy: trasformare il linguaggio parlato in dati e report

FITNESS AND WEARABLES

EPOCHÈ: connubio perfetto tra la bellezza di un orologio classico e i benefici della tecnologia smart

FLYWALLET: un modulo wearable per rendere più sicura e più semplice la vita in mobilità e online

HIGH-TECH RETAILING/E-COMMERCE

MobiMESH/inPiazza: strumenti dedicati al retailer per raggiungere e coinvolgere i clienti

IoT/SENSORS

ACCYOURATE GROUP/YOUCARE T-SHIRT: una T-shirt comoda e alla moda in grado di leggere i parametri vitali

BEEXLAB/Albicchiere: per continuare ad apprezzare quella bottiglia di vino aperta mesi fa…

CYNOMYS: soluzione IoT che diminuisce l’impatto ambientale degli allevamenti di bestiame

FILO/Tata Pad: un cuscino smart per le auto che è un salvavita per i bambini a bordo

GUARDIAN/Sentinel: piattaforma IoT progettata per proteggere persone e infrastrutture dalle calamità naturali

IOTALAB/Safety Bubble Device: dispositivo di sicurezza per il social distancing nel luogo di lavoro, nei supermercati e in altri luoghi potenzialmente affollati

JOULE 4.0/SCALA: fornisce dati fruibili per tenere sotto controllo il consumo di energia

MASTERBIGA: soluzione AI per la preparazione di prodotti lievitati per panificatori artigianali

OFFICINE IADR/The Meter: migliora l’accuratezza e la velocità nel rilevamento di strutture architettoniche e spazi interni

SOLUZIONI TIRINNANZI/ELioT: semplifica la crescita e la manutenzione di giardini verticali in spazi ridotti

TRAXIT: tracciamento in tempo reale di beni personali e di spedizioni dei viaggiatori

VERVET: sicurezza per i viaggiatori

HARDWARE E ACCESSORI PER IL MOBILE

R&S SOLUTIONS/IRONSLAP: un bracciale divertente per portare ovunque il proprio smartphone con stile

ROBOTICS

MONITOR THE PLANET/MecGeos: rilievi topografici e servizi di mappatura più efficaci

REIWA/Sandstorm: un modo più efficiente per la pulizia dei pannelli solari

SMART CITY E RESILIENZA

ACME21/B-BOX: il primo alveare al mondo progettato per l’allevamento di api in città

BUILTI/F.I.B.A.: una soluzione completa per la valutazione del rischio sismico

HWA/Perpetuoo; una soluzione per ridurre i costi dei sistemi di illuminazione a LED commerciali

ROUTE220/evway: una app per aiutare chi guida un veicolo elettrico a pianificare il viaggio ed esplorare i luoghi

SMART HOME ED ELETTRODOMESTICI

CYBERTEC SERVICES/ComputArte: dove l’arte incontra l’intelligenza artificiale nelle case

SMART HOME NEED: aiuta a scegliere le tecnologie per la Smart Home più adatte alle necessità dei singoli utenti

SPORT TECHNOLOGY

OXAMA: guidare in modo più sicuro e più social

SUSTAINABILITY

IS CLEAN AIR Italia: purifica e rende nuovamente respirabile l’aria all’interno e all’esterno

VIAGGI E TURISMO