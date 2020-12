Dal 7 gennaio il portale per il Fondo CDP per startup

A partire dal 7 gennaio sarà online il portale dedicato al Fondo da 200 milioni stanziati dal MISE a favore di startup e PMI innovative pensato per alimentare l’ecosistema Venture Capital italiano. Il portare sarà semplicemente la scintilla che darà il via ufficiale al progetto: i finanziamenti saranno disponibili attraverso le risorse informative messe a disposizione sul sito stesso, ove tutte le entità interessate potranno attingere alle istruzioni per portare avanti le proprie candidature.

La gestione del Fondo è affidata a CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione.

Fondo da 200 milioni: dal 7 gennaio il portale

Sul portale gli investitori qualificati (identificati come da regolamento) potranno segnalare le startup o PMI più interessanti, affinché si possa arrivare a formule di co-investimento solide, garantite e ad alto potenziale.

Spiega il Fondo Nazionale Innovazione:

I finanziamenti saranno realizzati in matching con gli investitori accreditati. Il capitale investito da CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo ammonterà ad un massimo di 4 volte il valore di quanto da essi investito, nel limite complessivo di 1 milione di euro per singola startup o PMI investita. Gli investimenti, realizzati attraverso lo strumento finanziario del convertendo, saranno rivolti a startup e PMI innovative che stiano effettuando round di investimento o che l’abbiano già effettuato, attraverso la mediazione degli investitori qualificati o regolamentati.

Tutte le informazioni sul Fondo sono disponibili sul sito CDP Venture Capital.