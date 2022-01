CES 2022: Lenovo annuncia nuovi ThinkPad Z13 e Z16

Anche Lenovo ha sfruttato la manifestazione di Las Vegas per annunciare nuovi notebook professionali equipaggiati con i processori AMD Ryzen 6000 Mobile. Al CES 2022 sono stati svelati i ThinkPad Z13 e Z16 con schermo da 13,3 e 16 pollici, rispettivamente. Il produttore cinese ha pensato anche all'ambiente, scegliendo materiali più ecosostenibili.

Lenovo ThinkPad Z13 e Z16: specifiche e prezzi

Entrambi i notebook sono stati realizzati in alluminio e pelle vegana riciclati, mentre la confezione è in bambù e canna da zucchero. La progettazione è stata effettuata in collaborazione con AMD. Per i processori sono stati quindi scelti i Ryzen 7 6860Z per ThinkPad Z13 e Ryzen 9 6950H per ThinkPad Z16. Il modello più piccolo ha uno schermo da 13,3 pollici (IPS touch e non, OLED touch), fino a 32 GB di memoria LPDDR5 e SSD PCIe fino a 1 TB.

Il top di gamma ha invece uno schermo da 16 pollici, SSD PCIe fino a 2 TB e scheda video Radeon RX 6500M (opzionale). La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LTE. Sono inoltre presenti altoparlanti con supporto Dolby Atmos, tastiera retroilluminata, porte USB 4 (Type-C), jack audio da 3,5 millimetri, slot per microSD (solo su ThinkPad Z16), webcam full HD e lettore di impronte digitali.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. Non sono noti disponibilità e prezzi per il mercato italiano. I due notebook saranno in vendita negli Stati Uniti dal mese di maggio. I prezzi delle configurazioni base sono 1.549 dollari (ThinkPad Z13) e 2.099 dollari (ThinkPad Z16).