CES 2023: Samsung svela nuovi gaming monitor

Samsung ha annunciato due nuovi monitor della serie Odyssey per il gaming. Il produttore coreano mostrerà al CES 2023 di Las Vegas anche un nuovo modello ViewFinity per i professionisti della grafica e uno Smart Monitor adatto alla produttività e all’intrattenimento. Non sono stati comunicati i prezzi, ma si prevedono cifre piuttosto elevate.

Samsung Odyssey Neo G9 e OLED G9

Il nuovo Samsung Odyssey Neo G9 è un gaming monitor curvo (1000R) da 57 pollici con risoluzione di 7680×2160 pixel, refresh rate di 240 Hz e rapporto d’aspetto 32:9. Sfrutta la tecnologia quantum mini LED per offrire un’esperienza visiva eccellente. Il trattamento antiriflesso elimina le distrazioni durante le sessioni di gioco.

Ha inoltre ricevuto al certificazione VESA Display HDR 1000 ed è il primo monitor al mondo con ingresso DisplayPort 2.1 e tecnologia DSC (Display Stream Compression) che consente di trasmettere informazioni senza distorsione. Samsung non ha svelato il prezzo. A titolo di confronto, il “fratello minore” Odyssey Neo G9 da 49 pollici costa 2.499 dollari.

Il nuovo Odyssey OLED G9 è invece un monito curvo (1800R) da 49 pollici con risoluzione di 5.120×1440 pixel e refresh rate di 240 Hz. Il produttore ha scelto un pannello Quantum Dot OLED che offre livelli più alti di luminosità rispetto ai tradizionali OLED.

Sono presenti porte mini DisplayPort, micro HDMI 2.1 e USB Type-C. Il Samsung Gaming Hub permette di accedere ai servizi di cloud gaming di Microsoft e NVIDIA, mentre il Samsung Smart Hub include le app per Netflix, Prime Video, YouTube e altri servizi di streaming. Samsung ha mostrato anche il modello Odyseey OLED G8 da 34 pollici annunciato all’IFA 2022 di Berlino.

Samsung ViewFinity S9 e Smart Monitor M8

Il nuovo ViewFinity S9 è invece un monitor per fotografi e designer. Ha una diagonale di 27 pollici e una risoluzione 5K (5120×2880 pixel). Offre una gamma colore DCI-P3 del 99% e la certificazione HDR 600. Sono presenti porte HDMI, DisplayPort, USB Type-C e Thunderbolt. La videocamera 4K staccabile permette di effettuare videochiamate con varie app, tra cui Google Meet.

Infine, lo Smart Monitor M8 ha una diagonale di 27 pollici e una risoluzione 4K. Include Smart Hub e Smart Gaming Hub che permettono di accedere ai servizi cloud per la produttività e il gioco, oltre che ai servizi di streaming video. SmartThings Hub consente invece di controllare i dispositivi smart presenti nell’abitazione.

