Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite

Prende il via oggi la Champions League 2025/2026, che ripropone il nuovo formato introdotto lo scorso anno. Questa settimana è in programma la prima giornata del girone con quattro squadre italiane impegnate (Napoli, Inter, Juventus e Atalanta).

Per seguire le partite di Champions League in streaming è possibile puntare sul Pass Sport di NOW, che garantisce l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky (Formula 1, Moto GP, tennis ma anche Serie A, Serie C, Europa League, Conference League e altro ancora).

Il servizio ha un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Su NOW vengono trasmesse tutte le partite di ogni turno a eccezione di una partita per turno che viene trasmessa in esclusiva da Prime Video.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto e completare l'attivazione del Pass.

Champions League: quando giocano le italiane

Il 1° turno di Champions League inizierà con il match Juventus – Borussia Dortmund, in programma oggi 16 settembre a partire dalle 21. Domani, mercoledì 17 settembre, toccherà a due squadre italiane con la sfida Ajax – Inter (che sarà trasmessa da Prime Video) e con PSG – Atalanta. Entrambe le partite sono programmate alle 21. Da segnalare anche la suggestiva sfida di giovedì 18 settembre con il match Manchester City – Napoli. Anche in questo caso, ci sarà il calcio di inizio alle 21.

