 Champions League al via: quando giocano le italiane e dove vedere le partite
Prende il via questa settimana la nuova edizione dela Champions League: ecco quando giocano le italiane e dove vedere le partite.
Prende il via questa settimana la nuova edizione dela Champions League: ecco quando giocano le italiane e dove vedere le partite.

Prende il via oggi la Champions League 2025/2026, che ripropone il nuovo formato introdotto lo scorso anno. Questa settimana è in programma la prima giornata del girone con quattro squadre italiane impegnate (Napoli, Inter, Juventus e Atalanta).

Per seguire le partite di Champions League in streaming è possibile puntare sul Pass Sport di NOW, che garantisce l’accesso a tutta l’offerta sportiva di Sky (Formula 1, Moto GP, tennis ma anche Serie A, Serie C, Europa League, Conference League e altro ancora).

Il servizio ha un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Su NOW vengono trasmesse tutte le partite di ogni turno a eccezione di una partita per turno che viene trasmessa in esclusiva da Prime Video.

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di NOW, tramite il box qui di sotto e completare l’attivazione del Pass. Una volta attivata l’offerta, i contenuti saranno disponibili da subito.

Attiva qui il Pass Sport di NOW

Champions League: quando giocano le italiane

Il 1° turno di Champions League inizierà con il match Juventus – Borussia Dortmund, in programma oggi 16 settembre a partire dalle 21. Domani, mercoledì 17 settembre, toccherà a due squadre italiane con la sfida Ajax – Inter (che sarà trasmessa da Prime Video) e con PSG – Atalanta. Entrambe le partite sono programmate alle 21. Da segnalare anche la suggestiva sfida di giovedì 18 settembre con il match Manchester City – Napoli. Anche in questo caso, ci sarà il calcio di inizio alle 21.

Per seguire le partite di Champions League è possibile attivare il Pass Sport di NOW, accessibile tramite il box qui di sotto. Il servizio è disponibile con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 29,99 euro al mese.

Attiva qui il Pass Sport di NOW

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2025

Davide Raia
Pubblicato il
16 set 2025
