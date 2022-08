Champions League: come vedere le partite in streaming

Manca soltanto una settimana all’inizio della Champions League 2022-23. L’urna non è stata particolarmente benevola con le squadre italiane.

L’Inter dovrà vedersela con Bayern Monaco e Barcellona per sperare di passare il girone. L’altra avversaria, il Viktoria Plzeň, è alla portata della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Anche il girone del Napoli è, sulla carta, ostico. Oltre ai vice-campioni d’Europa del Liverpool, i partenopei affronteranno l’Ajax, compagine ostica e da affrontare col giusto piglio. Da non sottovalutare anche i Rangers Glasglow, soprattutto in casa loro.

Per la Juventus, invece, un girone dove dovrà affrontare la corazzata PSG già subito alla prima giornata al Parco dei Principi.

Con tutta probabilità, i bianconeri dovranno giocarsi l’accesso agli ottavi con il Benfica, ma non sarà semplice. Il Maccabi Tel Aviv è, senza dubbio, alla portata.

I campioni d’Italia del Milan hanno il girone più abbordabile, almeno sulla carta. A parte il Chelsea allenato da Tuchel, i rossoneri affronteranno due squadre non di livello: Red Bull Salisburgo e Dinamo Zagabria. Ma, come insegna la storia, mai sottovalutare le squadre materasso.

Insomma, si prospetta una competizione con tanti match da seguire assolutamente. Dove? Su Amazon Prime Video, ovviamente!

Champions League 2022-23 su Amazon Prime Video

Su Amazon Prima Video si potrà assistere, in esclusiva, alla migliore partita di Champions League del mercoledì sera, ma anche agli highlights di tutte le altre partite.

Basta entrare in questa pagina e cliccare poi su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”. Allo scadere del periodo gratuito, Amazon Prime Video si rinnoverà in modo automatico. La scelta è tra l’abbonamento annuale a 36 euro oppure quello mensile, che costa 3,99 euro.

Oltre alla Champions, su Prime Video si potranno guardare serie TV come The Boys, LOL e The Wilds e vari film in prima visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.