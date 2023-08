Champions League Playoff: guarda tutte le partite in streaming

Domani, martedì 22 agosto 2023, hanno inizio i Playoff della UEFA Champions League. Un appuntamento decisivo per le squadre che si dovranno scontrare per portare a casa la vittoria e così entrare ufficialmente nel torneo più in vista dell’Europa. Le dirette streaming sono suddivise tra Mediaset Infinity, NOW TV e Prime Video. Se ti trovi all’estero proprio nei giorni dei Playoff non disperare.

Puoi aggirare i blocchi regionali delle piattaforme grazie a NordVPN, ora al 68% di sconto. Con questa VPN attiva sui tuoi dispositivi hai a tua completa disposizione oltre 5700 server disposti in 60 Paesi di tutto il mondo. Il vantaggio è quello di poterne scegliere uno a piacere e così cambiare posizione virtuale tutte le volte che vuoi, senza alcun limite. In questo modo hai accesso in modo illimitato al web, senza restrizioni.

Inoltre, viaggiando molto, potresti anche subire attacchi informatici provenienti da reti WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti. Con NordVPN attiva puoi gustarti i Playoff di Champions League in totale sicurezza. Infatti, ogni server incanala la tua connessione dati in un tunnel crittografato in grado di rendere le tue informazioni e quelle in entrata completamente anonime. In aggiunta hai anche un anti-malware, un anti-tracker e un ad-blocker attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Champions League: il calendario dei Playoff

Nelle serate del 22, 23, 29 e 30 agosto si giocano i Playoff della Champions League. Non perderti nemmeno una partita assicurandoti uno streaming senza buffering con NordVPN! Vediamo ora il calendario dei Playoff che ci terrà impegnati per ben quattro giorni di full immersion calcistica:

Martedì 22 agosto 2023

21:00 Anversa-Dinamo Zagabria o AEK

21:00 Rangers-PSV Eindhoven

21:00 Rakow-Copenhagen

21:00 Molde FK-Galatasaray

21:00 Braga-Panathinaikos

21:00 Maccabi Haifa-Young Boys

Martedì 29 agosto 2023

21:00 Young Boys-Maccabi Haifa

21:00 Galatasaray-Molde FK

21:00 Panathinaikos-Braga

21:00 Copenhagen-Rakow

21:00 Dinamo Zagabria o AEK-Anversa

21:00 PSV Eindhoven-Rangers

