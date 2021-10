Impara la matematica in streaming, ma su Pornhub

Si chiama Changhsu, ha 34 anni, è taiwanese, insegna matematica e ha deciso di sbarcare su Pornhub. No, non è l'ennesimo caso di un docente convertito al mondo XXX, ma la bizzarra vicenda di un uomo che ha trovato una piattaforma poco convenzionale per condividere e promuovere la propria conoscenza della disciplina. Il suo canale (changhsumath666), incredibilmente, sembra andar bene: profilo verificato e 1,7 milioni di visualizzazioni al grido Play Hard, Study Hard .

Lo strano caso dell'insegnante di matematica su Pornhub

Gli unici contenuti hard ospitati sono però quelli relativi alle pubblicità che circondano i filmati, lezioni dalla durata variabile, da pochi minuti a oltre mezz'ora. Changhsu, presente anche su YouTube, ha dichiarato di aver scelto di approdare su Pornhub con un obiettivo molto semplice:

Siccome in pochi insegnano la matematica sulle piattaforme per adulti, e considerando come molti guardino invece i video da loro ospitati, ho pensato che caricando lì i miei filmati avrei potuto raggiungere molte persone.

Un'azzeccata strategia di marketing, che permette all'insegnante di rimbalzare l'attenzione sulla vendita dei propri corsi online, dai quali dichiara di guadagnare circa 250.000 dollari ogni anno, sufficienti per mantenere se stesso e il proprio staff.

Non avrei voluto insegnare matematica su Pornhub, ma comunicare al mondo di essere un docente taiwanese che sa spiegare molto bene come si eseguono i calcoli.

A differenza di altre piattaforme per adulti, come XVideos e XNXX, il team di Pornhub non ha respinto la bizzarra richiesta di iscrizione e verifica dell'account.