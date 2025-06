Character.ai, nuove funzioni per creare video con i chatbot AI

Meno popolare di ChatGPT o Claude, Character.ai è comunque uno strumento particolarmente apprezzato dagli utenti. Secondo i dati del fondo di investimento Andreessen Horowitz, la piattaforma, che consente di creare personaggi, è il terzo strumento di AI generativa più utilizzato al mondo. In un post sul blog, Character.ai ha svelato una serie di novità che porterebbero la piattaforma a un nuovo livello.

Come trasformare i chatbot in video animati con Character.ai

Inizialmente, Character.ai offriva un’interfaccia piuttosto rudimentale, composta da due funzioni principali: creare personaggi AI inserendo alcune delle loro caratteristiche e avviare una conversazione con loro. Ma l’azienda ha ambizioni più grandi: ora vuole consentire ai suoi utenti di “liberare i loro personaggi“.

Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma sta mescolando video, immagini e animazioni in modi creativi:

Scene : gli utenti possono immergersi in scenari interattivi prestabiliti con i loro personaggi.

: gli utenti possono immergersi in scenari interattivi prestabiliti con i loro personaggi. AvatarFX: questa tecnologia trasforma una semplice immagine in un video animato, dove il personaggio può parlare, cantare o reagire, come se fosse vivo. Presentata qualche mese fa, è ora disponibile per tutti.

Streaming : gli utenti possono far partire discussioni tra personaggi su un argomento a scelta, e i personaggi si inventano i dialoghi da soli.

: gli utenti possono far partire discussioni tra personaggi su un argomento a scelta, e i personaggi si inventano i dialoghi da soli. Creare conversazioni animate : gli abbonati a c.ai+ possono trasformare alcune delle loro conversazioni più memorabili con i personaggi in cartoni animati. Queste animazioni poi possono essere condivise nel feed della community.

: gli abbonati a c.ai+ possono trasformare alcune delle loro conversazioni più memorabili con i personaggi in cartoni animati. Queste animazioni poi possono essere condivise nel feed della community. Feed della Community: dove si trovano tutte le novità, scene, personaggi e creazioni degli altri utenti. È il modo più veloce per scoprire nuovi contenuti.

Come generare un video con Character.ai

Per generare un video su Character.ai, bisogna accedere all’interfaccia e, nel menu di sinistra, fare clic su AvatarFX. Si aprirà una nuova scheda. In Seleziona un personaggio, è possibile scegliere uno dei personaggi creati sulla piattaforma.

Nella sezione Dialogo, basta inserire il testo che il personaggio dovrà pronunciare e, se necessario, l’intonazione. Una volta fatto questo, fare clic su Genera suono. Dopo aver generato il suono, premere Crea video. Character.ai genera il video nello spazio a destra dell’interfaccia. Con un account gratuito, è possibile generare 5 video al giorno.

Chi ha avuto modo di sperimentare la nuova funzione, sostiene che i movimenti del personaggio sono abbastanza realistici, ma non sempre sono ben sincronizzati con il testo. Inoltre, le diverse voci proposte risultano piuttosto innaturali.

Character.AI: uno strumento da usare con attenzione

Alla fine del comunicato, Character.ai ribadisce di voler “fornire uno spazio stimolante che incoraggi la creatività garantendo un ambiente sicuro per tutti“. Belle parole, peccato che da mesi la piattaforma sia finita nel mirino per questioni molto serie legate ai rischi per i giovani utenti. I problemi principali sono i contenuti sessuali inappropriati e chatbot che spingono verso comportamenti pericolosi.

La situazione è precipitata ad ottobre 2024, quando una madre americana ha fatto causa alla piattaforma dopo il suicidio del figlio quattordicenne. Il ragazzo aveva sviluppato una relazione morbosa con uno dei chatbot, che secondo l’accusa lo aveva incoraggiato a togliersi la vita. Una tragedia che ha costretto Character.ai a correre ai ripari e rivedere completamente le sue politiche di sicurezza. Ora c’è una sorta di controllo parentale che permette ai genitori di sapere con quali bot chattano i figli e quanto tempo ci passano.