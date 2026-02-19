 Chatbot in crisi: la domanda semplice che manda in tilt l'AI
Un test virale dimostra che i chatbot AI ragionano sulle parole, ma fanno fatica a capire le intenzioni degli utenti.
Business AI
Gemini Nano Banana

Devo lavare la macchina. L’autolavaggio è a 100 metri. Ci vado a piedi o in auto?. La risposta è talmente ovvia, che non c’è bisogno nemmeno di pensarci: in macchina, perché è l’auto che si deve lavare. Chiunque ci arriverebbe, ma ChatGPT no.

L’AI non capisce una domanda banale: il test dell’autolavaggio

Il test è diventato virale sui social e sta mettendo in imbarazzo praticamente tutti i chatbot in circolazione. Gli utenti fanno la stessa domanda a ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot, Le Chat di Mistral, Perplexity, e poi condividono gli screenshot delle risposte. Il risultato è comico, perché la maggior parte delle AI, messa davanti a questa domanda semplicissima, va in tilt.

ChatGPT e Copilot, per esempio, rispondono che la scelta più sensata è andare a piedi. Certo, l’autolavaggio è a due minuti di cammino, è ecologico, è salutare. Peccato che l’obiettivo fosse lavare l’automobile, non fare una passeggiata. Il chatbot ha analizzato la distanza, ha valutato le opzioni di trasporto e ha completamente ignorato il motivo per cui l’utente si stava spostando.

Di tutti i modelli testati dagli utenti, è Gemini di Google che se la cava meglio, riconoscendo che per lavare un’auto bisogna portarla all’autolavaggio, e che per portarla bisogna guidarla. Un ragionamento di una banalità disarmante che però mette in evidenza quanto gli altri modelli fatichino con il buon senso.

Il problema: l’AI ragiona sulle parole, non sulle intenzioni

Quello che succede è un cortocircuito tra logica letterale e comprensione dell’intento. I chatbot leggono “100 metri” e attivano il ragionamento sulla distanza: è corta, quindi a piedi è più efficiente. Ma non riescono a collegare il “devo lavare la macchina” con il fatto che la macchina deve fisicamente trovarsi all’autolavaggio.

I modelli linguistici sono addestrati su miliardi di testi, ma quei testi descrivono il mondo, non lo vivono. Nessuno scrive articoli su come portare l’auto all’autolavaggio perché è ovvio. E ciò che è ovvio per gli esseri umani, il buon senso, l’esperienza quotidiana, la fisica banale degli oggetti, è esattamente ciò che manca ai modelli linguistici.

La domanda sull’autolavaggio non è l’unico trabocchetto. Gli utenti hanno scoperto che diversi chatbot, interrogati sulle condizioni di salute di Papa Francesco, deceduto il 21 aprile 2025, rispondono che sta meglio o che le sue condizioni sono migliorate. Solo quando l’utente fa notare che il Papa è morto da quasi un anno, i chatbot correggono il tiro.

La viralità di questi test è divertente, ma il messaggio di fondo è serio: Prendere per buona ogni risposta di un chatbot senza un minimo di verifica resta ancora una pessima idea…

Pubblicato il 19 feb 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
19 feb 2026
