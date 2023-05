Chatbot, Realtà Aumentata e VR: cosa offre Mondly al 95% di sconto

Ritorna, a grande richiesta, l’offerta imperdibile per accaparrarsi una delle app di apprendimento delle lingue più rivoluzionarie del momento. Con uno sconto che supera i 1.000 euro, potrai mettere le mani sull’accesso a vita a Mondly, una piattaforma unica nel suo genere che comprende ben 41 lingue diverse tra cui scegliere.

Per un periodo di tempo limitato, avrai l’opportunità di accedere a tutti i contenuti di Mondly per sempre, dalle lezioni alle risorse extra, con uno sconto del 95%. Questa promozione eccezionale ti garantirà un percorso di apprendimento linguistico senza precedenti, grazie all’applicazione di solide scienze neurali e tecnologie all’avanguardia. Imparerai in modo rapido e coinvolgente, senza mai sentirti sopraffatto.

Per rendere l’esperienza ancora più interessante ed efficace, Mondly fa uso di strategie di gamification che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi nel minor tempo possibile, mantenendo sempre un altissimo standard di qualità. Inoltre, potrai contare sull’apporto di madrelingua professionisti che lavorano a stretto contatto con Mondly, garantendoti pronunce impeccabili e accenti naturali. Non solo: potrai anche fare pratica di conversazioni reali grazie a un chatbot all’avanguardia con riconoscimento vocale, oppure immergerti in coinvolgenti corsi di Realtà Aumentata o Realtà Virtuale.

L’offerta lifetime di Mondly a soli 99,99 euro (il prezzo è da intendersi una tantum) include un pacchetto completo che ti offrirà più di 300 lezioni, quiz settimanali, sfide mensili e molto altro ancora. Indipendentemente dal tuo livello linguistico, che tu sia un principiante o un utente avanzato, Mondly sarà la tua guida fidata nel tuo prossimo viaggio alla scoperta di una nuova lingua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.