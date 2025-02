ChatGPT: 5 prompt per concentrarsi di più sul lavoro

Quante volte capita di iniziare la giornata con le migliori intenzioni, per poi ritrovarsi la sera con un pugno di mosche? Tra notifiche del telefono, email impreviste e colleghi che rubano “solo cinque minuti” (spoiler: non sono mai 5 minuti…), le ore volano via senza aver fatto un solo passo avanti verso i propri obiettivi.

Ma c’è una buona notizia: ChatGPT può diventare il proprio personal trainer della concentrazione. Come un personal trainer che tiene in riga quando si vorrebbe mollare la palestra, il chatbot di OpenAI può aiutare a mantenere il focus sulle cose che contano davvero.

5 prompt di ChatGPT per concentrarsi di più sul lavoro

Ecco 5 prompt per diventare dei ninja della produttività, anche quando regna il caos di un concerto rock.

1. Progettare la giornata perfetta

Basta con le to-do list infinite! È ora di passare al time blocking, una tecnica tanto semplice quanto geniale, che consiste nel dividere la giornata in blocchi dedicati ai propri obiettivi principali: lavoro, passione, relax. Bisogna immaginare la propria giornata come una tavoletta di cioccolato, da spezzare in quadretti dedicati ciascuno a qualcosa di specifico. L’idea è creare delle “bolle temporali” protette, dove potersi immergere completamente in quello che si sta facendo, senza che il mondo esterno diventi una fonte di distrazione.

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Aiutami a strutturare la mia giornata lavorativa per concentrarmi al massimo sui miei obiettivi chiave. Innanzitutto, chiedimi quali sono i miei tre obiettivi principali e quando ho più energia. Poi crea un programma giornaliero che protegga le mie ore di punta per il lavoro importante, diviso per lavoro, hobby o sport, riposo). Includi orari specifici di inizio/fine, periodi di pausa e regole per gestire le interruzioni. Rendi il programma realistico ma ambizioso“.

2. Eliminare le fonti di distrazione

Il telefono è probabilmente il nostro peggior nemico. Ogni notifica è una scarica di dopamina, ma alla fine della giornata, tutte quelle piccole interruzioni ci hanno rubato più tempo di quanto pensiamo. È ora di fare pulizia. Come? Trasformando il deep work – quel modo di lavorare profondo e concentrato – nel proprio “modo normale” di fare le cose. Il telefono? Può aspettare. Dopotutto, quelle notifiche saranno ancora lì tra qualche ora.

Ecco il prompt perfetto per ChatGPT: “Analizza i principali fattori che compromettono la mia concentrazione e le distrazioni durante la giornata lavorativa. Aiutami a identificare le interruzioni più frequenti, come notifiche, social media o rumori ambientali. Per ogni distrazione individuata, proponi tre strategie efficaci per eliminarla o ridurla al minimo. Infine, crea una lista di controllo per un ambiente di massima concentrazione da usare prima di iniziare un’attività importante, per assicurarmi le migliori condizioni per lavorare senza interruzioni.”

3. Massimizzare la chiarezza mentale

Per raggiungere il picco delle prestazioni serve il carburante giusto. Sonno, cibo e movimento influenzano la nostra capacità di concentrarci più di qualsiasi trucchetto di produttività. Per scoprire quale componente di base manca e creare abitudini quotidiane che “affilano” la propria mente, basta chiedere al chatbot di OpenAI: “Analizza le mie abitudini quotidiane per capire come influenzano la mia concentrazione. Chiedimi informazioni sui miei orari di sonno, le abitudini alimentari e il livello di attività fisica. Identifica quali aspetti di queste routine favoriscono la mia lucidità mentale e quali, invece, la ostacolano. Infine, suggerisci modifiche pratiche e sostenibili che posso implementare già questa settimana per migliorare la mia energia mentale e la mia capacità di concentrazione“.

4. Allenare la concentrazione

La capacità di concentrarsi migliora con la pratica. Bisogna iniziare con brevi sessioni di deep work, poi passare al livello successivo. Bisogna immaginare la concentrazione come un muscolo: non ci si può aspettare di sollevare subito pesi da campione olimpico… Magari oggi ci si riesce a concentrare per 30 minuti senza distrazioni, ed è già un ottimo risultato!

Con il tempo, proprio come in palestra, la “resistenza mentale” aumenterà gradualmente. Un’ora oggi, due domani, ecc. Il segreto? La costanza. Bisogna seguire la propria routine di “allenamento mentale” e seguirla con pazienza. La mente è come un giardino: se coltivata con cura e pazienza, saprà ricompensare con frutti meravigliosi.

Ecco il prompt perfetto per ChatGPT: “Progetta un programma di 30 giorni per potenziare la mia capacità di concentrazione. Inizia valutando il mio attuale livello di attenzione e la mia soglia massima. Poi sviluppa un piano graduale che mi aiuti a lavorare in profondità sempre più a lungo, aumentando progressivamente la mia resistenza mentale. Includi sfide quotidiane mirate, strategie per gestire le distrazioni e metodi pratici per monitorare i miei progressi nel tempo.”

5. Tenere traccia dei progressi quotidiani

I piccoli traguardi motivano, non c’è niente da fare. Ecco perché è così importante tenere un “diario delle vittorie”, dove segnare ogni ora di lavoro svolto, ogni obiettivo raggiunto, anche i più piccoli. È un po’ come nei videogiochi: ogni livello superato dà la carica per affrontare quello successivo. Tenendo traccia dei propri progressi, si crea una specie di bussola che mostra sempre dove si sta andando. E con il tempo, questa “fame di risultati” diventa naturale.

Il prompt da dare in pasto al chatbot di OpenAI: “Progetta un sistema di monitoraggio giornaliero per tracciare e migliorare la mia capacità di concentrazione durante il mio piano di 30 giorni. Inizia chiedendomi come preferisco misurare il tempo in cui riesco a restare focalizzato e quali criteri considero un successo. Oltre alla durata della mia attenzione senza distrazioni, includi altri fattori chiave come i livelli di energia, la chiarezza mentale, la qualità del sonno e l’attività fisica. Crea una scheda di valutazione semplice da compilare ogni giorno, con domande per pianificare la giornata al mattino e riflettere sui progressi alla sera, in modo da mantenere alta la mia motivazione.”

Mettere il turbo alla mente con ChatGPT

Basta farsi rubare il tempo e l’energia da mille interruzioni. È arrivato il momento di prendere il controllo della propria giornata, con l’aiuto di ChatGPT. La concentrazione è un muscolo. Più si allena, più diventa forte. E con questi prompt, si hanno in mano gli attrezzi giusti per pomparlo al massimo. Parafrasando Nazim Hikmet (non ce ne voglia) i più produttivi dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti, e e non c’è limite a ciò che si può realizzare.