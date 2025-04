ChatGPT, 7 trucchi segreti per aumentare la produttività

Il tempo vola. Le lancette dell’orologio avanzano inesorabile mentre la lista delle cose da fare si allunga… Tutti conosciamo questa (brutta) sensazione. Ma con ChatGPT si può mettere il turbo alla produttività e prendersi la rivincita sul tempo.

Oramai tutti conoscono ChatGPT e le sue “magie”, ma questo chatbot AI ha potenzialità nascoste che vanno ben oltre le funzioni più evidenti. Non parliamo semplicemente di scrivere testi o codice, esistono applicazioni pratiche che possono realmente cambiare il modo in cui si affrontano le giornate.

7 trucchi di ChatGPT per essere più produttivi

1. Inviare email a prova di galateo

Quante volte sarà capitato di fissare lo schermo del computer con aria vacua, cercando le parole giuste per un’email? Con ChatGPT, si può dire addio ai mal di testa da “come cavolo lo scrivo?“. Basta buttare giù le idee alla rinfusa e lasciare che l’AI le organizzi per noi. Che si tratti di scrivere un sollecito garbato, gestire un cliente scontento o semplicemente trovare il tono giusto, ChatGPT può salvare la vita (e la faccia). Niente più email imbarazzanti scritte di getto: l’AI sistema tutto con un tocco di classe.

2. Stimolare il pensiero laterale

Sarà capitato a tutti di fissare una pagina bianca con aria smarrita, in attesa della famosa ispirazione… che a volte non arriva mai! Ma ChatGPT può svoltare la giornata, offrendo punti di vista inaspettati che riaccendono il pensiero laterale. Il segreto sta nella formulazione della richiesta. Non basta chiedere semplicemente “dammi delle idee su…“.

Per fare un esempio, ecco un prompt efficace: “Devo creare una presentazione su come migliorare il servizio clienti nel mio negozio di abbigliamento. Suggerisci 3 approcci innovativi che: 1) non richiedano grandi investimenti, 2) possano essere implementati in una settimana, e 3) creino un’esperienza memorabile per il cliente. Per ogni idea, fornisci un esempio concreto di come metterla in pratica.”

Ma non bisogna limitarsi a copiare le proposte di ChatGPT. Le risposte dell’AI non sono il punto d’arrivo, ma il punto di partenza, e tanti saluti, sindrome da pagina bianca.

3. Apprendere più rapidamente

Imparare cose nuove è bello, ma a volte sembra un percorso a ostacoli… soprattutto quando si ha a che fare con manuali incomprensibili e concetti astrusi… Ma con ChatGPT, si possono prendere scorciatoie geniali. Ad esempio, si può chiedere all’AI di spiegare un argomento ostico come se di fronte avesse un bambino di 10 anni. Come per magia, anche la blockchain diventa un gioco da ragazzi.

Il vantaggio di questo metodo non è solo la semplificazione, ma la possibilità di avere il controllo sul livello di approfondimento. ChatGPT può spiegare un concetto partendo dalle basi, in modo chiaro e comprensibile. Poi, man mano che ci si sente più sicuri, può aggiungere nuovi livelli di complessità, collegamenti e dettagli tecnici.

Ma l’apprendimento efficace va oltre la comprensione teorica. Chiedendo esempi pratici e applicazioni concrete come: “Fammi tre esempi quotidiani di come la blockchain influisce sulla vita di una persona comune“, crea ponti cognitivi tra l’astratto e il familiare, trasformando concetti distanti in esperienze riconoscibili. In questo modo, le idee non restano confinate nel mondo della teoria, ma trovano spazio nella realtà quotidiana. È così che la conoscenza smette di essere passiva e diventa uno strumento utile.

4. Imparare l’arte della pianificazione

Quando la lista di impegni cresce come un organismo vivente… e le scadenze incombono da ogni direzione, la sensazione di soffocamento è inevitabile. Ma trasformare questa montagna di responsabilità in un piano d’azione gestibile è possibile.

ChatGPT non si limita a buttare giù un elenco di cose da fare. Il suo approccio alla pianificazione è strutturato, intelligente e, soprattutto, personalizzato. Basta condividere i propri impegni perché il chatbot li trasformi in un piano strutturato secondo principi che raramente si applicano quando pianifichiamo al volo.

ChatGPT può raggruppare le attività simili, così non si deve saltare da un contesto all’altro. Questo riduce lo sforzo cognitivo e permette di restare concentrati più a lungo. Ad esempio, scrivere tre email una dopo l’altra è molto meno faticoso che alternarle a una call, la lettura di un report e un compito creativo. Inoltre, può organizzare gli impegni secondo i propri ritmi e non solo in base all’urgenza. Si ha più energia al mattino? ChatGPT lo tiene in conto. C’è un calo nel primo pomeriggio? Propone compiti più leggeri in quella fascia oraria.

La parte più utile arriva quando qualcosa non va secondo i piani. Un imprevisto sposta tutto? Nessun problema. Con ChatGPT si può segnalare un cambio all’ultimo minuto (una riunione cancellata, un’urgenza imprevista, ecc.); ottenere subito una nuova versione del piano che tiene conto della modifica; vedere quali attività restano prioritarie e quali puoi spostare o delegare. La giornata non va in fumo, si riorganizza. E questo non è solo un esercizio teorico. La differenza tra una giornata caotica e una produttiva spesso sta nella qualità della pianificazione iniziale e nella capacità di adattamento. La vera produttività non consiste nel fare di più, ma nel fare meglio ciò che conta davvero.

5. Prendere decisioni complesse

Scegliere un’assicurazione sanitaria, cambiare fornitore di energia, fare un mutuo… Le decisioni importanti della vita adulta possono creare ansia. Avere paura di sbagliare è normale, strano sarebbe il contrario. Ma con ChatGPT, si possono affrontare con la calma zen di un monaco shaolin. Basta chiedere all’AI di confrontare le opzioni, valutare pro e contro, e poi presentare le informazioni nel modo più semplice possibile, ad esempio, sotto forma di tabella o riepilogo in punti. ChatGPT aiuta a vederci chiaro.

6. Trasformare gli appunti in oro

Prendere appunti nelle riunioni è un’arte, ma ricordarsi di usarli è una scienza… Con ChatGPT, si può avere il meglio di entrambi i mondi. Basta buttare lì i propri scarabocchi (sì, anche se la calligrafia fa schifo) e lasciare che l’AI li trasformi in un riepilogo ordinato e ricco di spunti.

ChatGPT evidenzia le decisioni prese, le azioni da intraprendere e chi è responsabile di cosa. Niente più dettagli che sfuggono. E se si hanno solo pochi minuti per parlare in una riunione? È sufficiente chiedere a ChatGPT di preparare dei bullet point da snocciolare senza perdere un colpo.

7. Prendersi cura di sé

ChatGPT non sostituisce uno psicoterapeuta, e su questo non ci piove. Ma può dare una mano a coltivare il proprio benessere quotidiano, con esercizi di mindfulness, tecniche di riduzione dello stress o frasi motivazionali. Fare la respirazione del drago tra una call e l’altra o concedersi un momento di gratitudine prima di andare a letto? con il chatbot di OpenAI, prendersi cura di sé diventa un’abitudine facile e piacevole. Perché quando la propria vita professionale è in ordine, anche la salute mentale ne beneficia.